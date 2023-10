F1 Mexico live: Volg de kwalificatie

Het is voorlopig een perfect Formule 1-weekend voor Max Verstappen. De eerste, tweede en derde vrije training waren een prooi voor de inmiddels drievoudig wereldkampioen. Twee keer stond Alexander Albon dichtbij, iets dat in onder andere de afsluitende oefensessie het geval was. De Thai imponeert met de razendsnelle Williams FW45. Kan hij het feestje voor de 26-jarige coureur verstieren of moet hij zijn meerdere erkennen in zijn oud-teamgenoot? En wat kan Sergio Perez voor eigen publiek. Vrijdagavond lokale tijd liet hij weten te denken voor de pole te kunnen gaan, maar dan moet er nog wel een stapje bij. Krijgt hij dat voor elkaar?

McLaren lijkt op basis van de uitslag van de derde training weer iets weggezakt. Mercedes was met George Russell goed voor de vierde tijd, voor Oscar Piastri, Valtteri Bottas en Yuki Tsunoda. AlphaTauri en Alfa Romeo hebben de auto's voorlopig prima op orde in Mexico. Dat lijken de F1-teams te worden die het McLaren én Mercedes moeilijk gaan maken in de strijd om een plekje in het derde en dus laatste kwalificatiedeel. Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben in de afsluitende training geen goed beeld weten te krijgen van een snelle ronde op de zachtste band. Beide heren werden in hun poging in de weg gezeten, waarbij Sainz zelfs nog een pirouette maakte. Zij vangen de kwalificatie ongetwijfeld met nog wat vraagtekens aan. Dat geldt ook voor Aston Martin. Dat team is niet vooruit te branden in Mexico. Lukt het Fernando Alonso en Lance Stroll überhaupt om in het tweede kwalificatiedeel te komen?

Het belooft in ieder geval een verrassende kwalificatie te gaan worden. De ijle lucht zorgt er voorlopig voor dat de normaal gesproken langzamere formaties sneller zijn. De kans is groot dat we de leukste kwalificatie van het jaar krijgen. Wil jij er niets van missen? Dan zit je goed. Motorsport.com brengt je live op de hoogte van alle gebeurtenissen op de baan én doet dat met ondersteuning van de video's van Viaplay.