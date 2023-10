Voorafgaand aan het raceweekend was Max Verstappen er al niet helemaal gerust op dat hij zaterdag snel genoeg zou zijn over een enkele ronde om de pole-position te kunnen bemachtigen. De Nederlander wees op het feit dat de eigenschappen van de Red Bull-auto van dit jaar op papier niet helemaal aansluiten op waar het circuit in Mexico-Stad om vraagt. Zo is het aanvallen van de kerbstones niet het sterkste punt van de RB19 gebleken en is ook het motorische voordeel dat het team eerder genoot in Mexico met dank aan de Honda-turbo die goed presteerde op hoogte, volgens Verstappen verleden tijd. Bovendien is Mexico vanwege de hoogte en de weinige grip sowieso al een vreemde eend in de bijt. Niettemin reed de drievoudig wereldkampioen in alle drie de vrije trainingen de snelste tijd en leek het in de kwalificatie ook lange tijd de kant van Verstappen op te gaan. Tot Q3.

Q1: Verstappen begint sterk

In de openingsfase van de kwalificatie liet Sergio Perez een 1.18.553 noteren, waar Verstappen vervolgens met bijna een halve seconde onder ging met een 1.18.099. De Mexicaan zakte daarna naar de vijfde plek doordat Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en Charles Leclerc eveneens harder gingen dan hij. Lewis Hamilton stond na de eerste runs zesde, terwijl Carlos Sainz met verkeer kampte en op de zevende tijd bleef steken.

Oscar Piastri was als een van de eersten terug op de baan voor een tweede run en klom met een 1.18.241 naar de tweede stek in de tijdenlijst. Ondertussen was er een enorme wachtrij ontstaan in de pitstraat van coureurs die ook de baan op wilden gaan voor een tweede vliegende ronde. George Russell en Verstappen stonden wel erg lang stil aan het einde van de pits en werden door de stewards in onderzoek genomen. Vervolgens was er ook nog een gele vlag bij de derde bocht vanwege een spin van Fernando Alonso.

De drukke slotfase maakte het bijzonder lastig voor de rijders om zich te verbeteren. Lando Norris brak zijn laatste ronde af vanwege een probleem met de auto en was met de negentiende tijd uitgeschakeld. Logan Sargeant zag zijn eerste tijd geschrapt worden wegens track limits en zou net als Norris aan het einde geen vliegende ronde meer rijden, zodat hij zonder rondetijd op P20 eindigde. Ook Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Lance Stroll kwamen niet door Q1. Nadat de sessie was afgelopen, was er nog de melding van de racedirectie dat Hamilton en Sargeant onvoldoende gehoor hadden gegeven aan de gele vlag die gezwaaid werd voor Alonso, en dat Russell, Norris en Zhou Guanyu zich tijdens hun outlap niet aan de voorgeschreven rondetijd hadden gehouden, waardoor de stewards het na de kwalificatie dus nog behoorlijk druk zouden krijgen.

Q2: Verstappen opnieuw snelste

Perez en Verstappen waren als eersten terug op de baan voor het tweede deel van de kwalificatie. De thuisrijder opende Q2 met een 1.18.124, waarna Verstappen opnieuw een halve seconde sneller ging door een 1.17.625 op de klokken te brengen. Ricciardo had eveneens weer een betere ronde in huis dan Perez. Hij noteerde een 1.18.016 en stond daarmee tweede totdat Piastri zijn McLaren weer op die positie poneerde door de klok op 1.17.874 te laten stoppen.

Op Verstappen na was iedereen in de laatste minuten van Q2 weer op de baan te vinden. Russell stuurde zijn Mercedes naar de tweede tijd door met een 1.17.673 slechts vijf honderdsten langzamer te gaan dan Verstappen, waarna Hamilton zich bovenaan meldde met een 1.17.571. Zo stond Mercedes verrassend eerste en derde aan het einde van Q2. Perez reed uiteindelijk geen tweede snelle ronde omdat zijn eerste tijd snel genoeg bleek om door te gaan, maar zakte zo wel weg naar de achtste stek in de tijdenlijst.

Yuki Tsunoda bracht helemaal geen tijd op de klokken in de tweede sessie, maar wist bij het ingaan van de kwalificatie al dat hij zondag achteraan start omdat hij dit weekend naar zijn vijfde motor en versnellingsbak is gewisseld. Behalve de Japanner vonden aan het einde van het tweede kwalificatiesegment ook Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Fernando Alonso zich aan de verkeerde kant van de streep. Zhou kon daarna echter weer instappen doordat Alexander Albon, die in de laatste training nog imponeerde met de tweede tijd maar in de kwalificatie veelvuldig over zijn auto klaagde, zijn laatste rondetijd verloor vanwege track limits.

Q3: Ferrari verrast vriend en vijand

In de slotfase van de kwalificatie bracht Perez het spel op de wagen door een 1.17.788 te rijden. Andermaal was Verstappen daarna een halve seconde sneller: 1.17.286. Ricciardo verwees Perez daarna naar de derde stek door een 1.17.382 te klokken.

Maar ondertussen waren de Ferrari-coureurs opmerkelijk snel onderweg. Carlos Sainz liet een nieuwe snelste tijd noteren met een 1.17.233, waarna Charles Leclerc nog een fractie rapper wist te gaan met een 1.17.166. Zo stond Ferrari dus ineens eerste en tweede na de eerste runs en Verstappen derde, terwijl Perez Mercedes-rijders Russell en Hamilton nog voor zich zag komen waardoor hij zevende kwam te staan. Onderweg terug naar de pits vroeg Verstappen of er bij terugkeer in de pits eens goed naar zijn vloer gekeken kon worden, omdat hij bij de achtste bocht hard de kerbstones had geraakt.

Met nog drie minuten te gaan stroomden de coureurs terug op de baan voor hun laatste vliegende ronde. Sainz en Leclerc voltooiden als eersten hun ronde en verbeterden zich niet. Verstappen ging wel harder. Na een groene eerste sector volgde een paarse tweede sector, maar hij verloor daarna tijd in het laatste stuk, waardoor hij achter Leclerc en Sainz op P3 bleef steken. Ricciardo kwalificeerde zich als knap als vierde met de AlphaTauri, terwijl lokale held Perez het moet doen met de vijfde startplek. Hamilton, Piastri, Russell, Bottas en Zhou maken de top-tien op de grid compleet, al lopen er nog de nodige onderzoeken waardoor de startopstelling nog kan veranderen.

De Formule 1-race in Mexico-Stad begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Mexico: