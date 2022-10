F1 GP Singapore 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

De vrijdagse actie voor de Grand Prix van Singapore verliep volledig droog. Met Carlos Sainz en Charles Leclerc op posities 1 en 2 was Ferrari de snelste onder droge omstandigheden, maar het verschil met Mercedes en Red Bull Racing was niet bepaald groot. Op zaterdag volgde echter een flinke bak regen voor aanvang van de derde vrije training. Hoewel de klok wel op de geplande starttijd begon te lopen, duurde het nog een half uur voordat de baan werd vrijgegeven door de wedstrijdleiding. Zodoende konden de coureurs maar een half uurtje wennen aan het natte asfalt op het Marina Bay Street Circuit.

Wat in die regen niet veranderde, is dat er een Ferrari op de eerste positie eindigde. Leclerc klokte op intermediates de snelste tijd en zette Max Verstappen op een halve seconde. Sainz volgde op P3, maar gaf al meer dan een seconde toe na een training waarin de verschillen al met al groot waren. Mocht de kwalificatie op een natte baan plaatsvinden, dan lijken Red Bull en Ferrari de favoriet voor pole. Er is echter ook een kans dat de kwalificatie op het droge wordt verreden, kan Mercedes zich dan in die strijd mengen en verrassen met pole?

Verder maken Aston Martin en Alpine het hele weekend al een prima indruk, zowel op het droge als in de regen. Kunnen zij zich tijdens de kwalificatie plaatsen voor Q3? Of slaagt McLaren erin om een ommekeer teweeg te brengen en de top-tien te halen? En weet Alfa Romeo na de goede vrijdag en matige derde training weer ietwat naar voren te komen? Het antwoord op die vragen wordt gegeven tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. Om 15.00 uur gaat de sessie van start en via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.