F1 GP Miami 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Het Formule 1-seizoen 2022 is vier races oud en nog altijd heeft Ferrari de leiding in beide kampioenschappen in handen. Charles Leclerc heeft een marge van 27 punten op Max Verstappen, terwijl de Scuderia zelf 11 punten voorsprong heeft op Red Bull Racing. In Imola kreeg Ferrari voor eigen publiek echter een knauw met de dubbelzege van Red Bull, terwijl Carlos Sainz al vroeg in de race uitviel en Leclerc na een onnodige fout slechts zesde werd. Qua overwinningen staat het nu 2-2 en dus stevent de sport af op de vijfde ronde van het gevecht tussen de twee sterkste teams van het moment.

Dat gaat gebeuren op het gloednieuwe Miami International Autodrome, dat voor het eerst gastheer is van de nieuwe Grand Prix van Miami. De teams en coureurs hebben het circuit alvast kunnen leren kennen via de simulatoren, maar desalniettemin staat iedereen voor de behoorlijke klus om de baan te leren kennen en ook de juiste afstelling te vinden. Daar komt bij dat teams als Mercedes en Ferrari hebben aangekondigd dat zij ook enkele nieuwe onderdelen meenemen naar de eerste van twee races in de Verenigde Staten. Zij staan dus voor de taak om niet alleen het circuit te leren kennen, maar ook om te beoordelen of de upgrades naar behoren werken.

Haas F1 Team werkt in Miami de eerste thuisrace van het jaar af en zal hopen dat het de goede vorm van de eerste races vast kan houden op eigen bodem. De strijd in de middenmoot is echter hevig, want McLaren heeft zich definitief in de voorste groep gemeld met de podiumplek in Imola en ook Alfa Romeo doet het uitstekend met Valtteri Bottas. Qua snelheid doen ook Alpine en AlphaTauri goed mee, terwijl Mercedes dat niveau nog niet heeft kunnen ontstijgen. Alle ingrediënten zijn dus in huis voor een felle strijd achter de twee topteams, maar wie komt het beste uit de startblokken?

De eerste antwoorden worden gegeven tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Miami, die om 20.30 uur Nederlandse tijd van start gaat. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.