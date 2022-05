Max Verstappen hoopt op vergelijkbaar resultaat als in Imola

Twee weken geleden behaalde Verstappen een dominante overwinning in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Sergio Perez kwam als tweede aan de finish op het circuit van Imola, waarmee het team uit Milton Keynes voor het eerst sinds 2016 een dubbelzege in de wacht sleepte. Verstappen hoopt dat het in Miami net zo goed gaat bij Red Bull, maar erkent dat het rijden op een nieuwe baan de nodige vraagtekens met zich meebrengt.

“Je probeert altijd een weekend te hebben zoals we in Imola hadden, maar dat is helaas niet altijd mogelijk”, vertelt Max Verstappen voor de eerste actie van het weekend aan Motorsport.com. “We zullen kijken wat we hier voor elkaar kunnen krijgen. We hebben een goede auto en ik denk dat we weer voor een mooi resultaat kunnen gaan, maar op een nieuwe baan kan veel fout gaan. Of het kan juist heel goed gaan. Het gaat erom dat je erachter komt wat voor jou het beste werkt. We zullen eerst de baan moeten leren kennen en kijken hoe de omstandigheden op het circuit zijn wat betreft het asfalt. Daarna zien we wel verder, maar natuurlijk hopen we iets vergelijkbaars neer te zetten als in Imola.”

Volgens Verstappen is het vinden van het juiste compromis voor de afstelling de voornaamste uitdaging dit weekend. “De snelle bochten zien er cool uit en de rechte stukken zijn erg lang. Daarnaast heb je een gedeelte dat erg krap is, wat ook interessant gaat worden. We zullen moeten kijken hoe we de auto het beste kunnen afstellen voor deze twee verschillende stukken van de baan.”

Geen updates

Red Bull heeft volgens de FIA geen updates meegenomen naar Miami, nadat er in Imola nog wel nieuwe onderdelen voor de RB18 waren. Volgens Verstappen zullen andere zaken dit weekend belangrijk zijn, zoals uiteindelijk ook in Italië het geval was als gevolg van het weer. “Het was een hectisch weekend in Imola met de sprintrace en de veranderende weersomstandigheden. Meer dan om wat je uit de nieuwe onderdelen wist te halen ging het om het nailen van je ronde, het op de juiste temperatuur krijgen van je banden en foutloos blijven; ervoor zorgen dat je geen foutje maakte bij het remmen door een kerb te raken of op een witte lijn te remmen”, sprak de regerend wereldkampioen.

“Dit weekend zal het in zekere zin hetzelfde zijn”, verwacht de Limburger. “We rijden op een nieuwe baan, weten nog niet hoeveel grip we hier hebben en zijn op een stratencircuit. Het zal dus opnieuw gaan dat je de banden zo goed mogelijk op temperatuur weet te brengen en de degradatie weet te managen. Maar natuurlijk, elk nieuw onderdeel dat je op de auto brengt dat je sneller maakt, zal een beetje helpen, zolang de condities niet zoals in Imola zijn.”