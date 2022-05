Ferrari nam als één van de vier F1-teams deel aan de tweedaagse Pirelli-bandentest na de Grand Prix van Emilia-Romagna waar het de banden voor 2023 ging testen. Het Italiaanse team maakte ook van de gelegenheid gebruik om een andere vloer te proberen, maar dit heeft tot vragen geleid bij diverse rivalen. Een aantal formaties vraagt zich af of dit reglementair gezien wel mocht. Charles Leclerc (zie foto hierboven) en Carlos Sainz kwamen die woensdag allebei in actie, maar foto's lieten zien dat beide Ferrari-coureurs met een andere vloer aan het testen waren. De regelgeving tijdens een F1-bandentest zijn strikt als het gaat om waar teams mee mogen rijden. Artikel 10.8 is onlangs herzien en bevat eisen welke onderdelen teams mogen gebruiken, hierin staat dat het verboden is dat formaties experimentele componenten mogen gebruiken.

"Auto's die deelnemen aan deze tests mogen alleen onderdelen gebruiken die in ten minste één race of tijdens het testen van de auto's in het huidige kampioenschapsjaar zijn gebruikt. Deze auto's moeten volledig voldoen aan de bepalingen van het technische reglement", zo staat te lezen in het desbetreffende artikel. "Er worden geen testonderdelen, componentswijzigingen of wijzigingen aan de afstelling toegestaan die de deelnemer enige vorm van informatie verschaffen die geen verband houdt met de bandentest. Mechanische veranderingen in de afstelling, veranderingen aan de besturing en veranderingen van onderdelen zijn toegestaan indien vooraf met de bandenleverancier is overeengekomen dat deze noodzakelijk zijn voor de juiste evaluatie van de banden of om de bandentest te af te werken."

Carlos Sainz met andere vloer tijdens bandentest op Imola Foto: Davide Cavazza

Naar verluidt gaat het specifiek om de vloer die door Sainz in de middag is gebruikt. Het is namelijk onduidelijk of deze vloer al eerder is ingezet door Ferrari. De vloer waar Leclerc mee in actie kwam zou de versie zijn waar in Bahrein mee is geracet. Om aan de reglementen te voldoen had Ferrari onderdelen moeten gebruiken die het tijdens een van de twee wintertests had ingezet. Wat echter een rol kan spelen is wat de definitie van 'onderdelen' in de regels precies inhoudt als het gaat om aangepaste ontwerpen.

Ferrari heeft tot op heden geweigerd volledige details te delen over waar en wanneer het met de vloer van Sainz heeft gereden. Het team stelt duidelijk binnen de reglementen gehandeld te hebben en maakt zich niet druk over de situatie. Motorsport.com heeft vernomen dat tenminste twee teams contact hebben opgenomen met de FIA om de situatie bij Ferrari te controleren. Bronnen hebben gemeld dat de internationale autosportbond in gesprek is met de Scuderia. De acties van Ferrari komen in een periode waarin F1-teams druk bezig zijn om porpoising onder controle te krijgen. De nieuwe Ferrari-vloer heeft een andere rand. Het heeft ook een strake gemonteerd onder de vloer. Dit is vergelijkbaar met het design van Red Bull Racing en is een belangrijk component in het voorkomen van het stuiteren van de auto's.