Makkelijk heeft Mercedes het in 2022 nog niet gehad. Het team zit met een extreme mate van porpoising en heeft daardoor nog niet met de ideale afstelling kunnen rijden. Tegelijkertijd erkent het Duitse fabrieksteam ook dat de resultaten er niet beter op werden door een gebrek aan topsnelheid. Dat wijt men deels aan de prestaties van de krachtbron, maar ook wijst Mercedes naar het aerodynamische pakket. Vanaf het begin van het seizoen rijden Lewis Hamilton en George Russell al met een high downforce-achtervleugel, die naast veel downforce ook veel luchtweerstand geeft. In Miami grijpt de renstal voor het eerst in. De lange rechte stukken op het Miami International Autodrome zijn de reden om dit weekend over te stappen op een achtervleugel met minder downforce.

“Deze configuratie van de achtervleugel levert volgens circuitsimulaties minder downforce en luchtweerstand, waardoor deze waarschijnlijk de voorkeur krijgt boven de optie met meer downforce, die in de eerste vier races van het seizoen werden gebruikt”, legt Mercedes uit. “De nieuwe achtervleugel wordt gecombineerd met een nieuwe beam wing, die ook minder downforce en luchtweerstand oplevert en onderdeel is van het low downforce-pakket voor Miami.” Daarnaast heeft Mercedes ook de endplates van de voorvleugel aangepast. “Het nieuwe ontwerp verbetert de efficiëntie van de voorvleugel door het drukverschil tussen de boven en onderkant van de endplate te verminderen.”

Mercedes is zeker niet het enige team dat met nieuwe onderdelen naar Miami is afgereisd. Van Ferrari was al bekend dat zij een nieuwe achtervleugel mee zouden nemen die minder luchtweerstand genereert en het document van de FIA bevestigt deze verandering. Ook Haas F1 Team heeft de achtervleugel licht aangepast om iets meer topsnelheid te genereren. Bij Alpine worden intussen ontwikkelingen gebracht die aan de achterkant van de auto juist meer downforce moeten opleveren. Het heeft een aangepaste remtrommel met een hogere invalshoek meegenomen, evenals een verlengde endplate. Volgens Alpine levert dit extra downforce op, maar verbetert dit ook de luchtstroom aan de binnenkant van de achterwielen.

Red Bull Racing heeft voor de eerste GP van Miami geen updates doorgegeven aan de FIA. Tijdens de GP van Emilia-Romagna introduceerde het team al een reeks nieuwe onderdelen en men kiest ervoor om verder te gaan met deze ontwikkelingen.