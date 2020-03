Wat kun je verwachten van de nieuwe Veloce Pro Series

De #NotTheGP-wedstrijden werden gehouden in de officiële Formule 1-game, terwijl deze nieuwe competitie zich meer richt op simracing. Er wordt daarom gebruik gemaakt van het iRacing-platform en de Pro Series worden gehouden in de weekenden dat er geen #NotTheGP op het programma staat.

Het startveld wordt zondag aangevoerd door McLaren F1-coureur Lando Norris en F1-debutant Nicholas Latifi, maar dat zijn niet de enige bekende racers in dit kampioenschap. Antonio Felix da Costa, kampioenschapsleider in de Formule E, werd op het laatste moment toegevoegd aan de line-up, hij heeft ook al veel meters gemaakt in de Real Racers Never Quit-series van Team Redline.

Mercedes Formule E-coureurs Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne maken zondag hun opwachting in die kampioenschap. De Vries is een nieuweling in de wereld van de simracerij, de Formule 2-kampioen zal zijn draai moeten vinden in deze nieuwe uitdaging. Vandoorne heeft anderzijds de handschoen weer opgepakt na een lange afwezigheid uit de simracerij, hij kan ondertussen gerekend worden tot de favorieten. Haas F1-reserves Pietro Fittipaldi en Louis Deletraz maken ook hun opwachting, net als Mercedes-simulatorcoureur Esteban Gutierrez.

Het startveld bestaat verder uit regerend Super Formula-kampioen Nick Cassidy, Toyota WEC-rijder Jose Maria Lopez, Formule 2-coureurs Luca Ghiotto, Arjun Maini, Ryan Tveter, Giuliano Alesi, Sean Gelael en Formule 3-coureur David Schumacher. Het veld wordt aangevuld door een aantal bekende simracers zoals Cem Bolukbasi, winnaar van de tweede #NotTheBahGP-race, en WFG-winnaar James Baldwin. Populaire YouTubers als Jimmy Broadbent, Ben ‘Tiametmarduk’ Daly en Steve ‘SuperGT’ Brown sluiten ook weer aan.

De mix tussen simracers en ervaren professionele coureurs kan zorgen voor een geweldig schouwspel. De eerste race van de Veloce Pro Series in samenwerking met Motorsport Games is zondag vanaf 19.00u te volgen op Motorsport.com.