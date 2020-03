Alex Marquez wint virtuele MotoGP-race

In navolging van talloze Esports-initiatieven kwam ook de MotoGP met een virtuele race. De organisatie had tien MotoGP-coureurs bereid gevonden voor een eerste virtuele Grand Prix, gehouden op het circuit van Mugello. Yamaha Petronas-rijder Fabio Quartararo was de dominante gamer in de kwalificatie, hij pakte de pole-position voor de race. Lang kon hij echter niet genieten van die goede uitgangspositie.

De Fransman ging in de eerste bocht onderuit en nam toekomstig teamgenoot Maverick Viñales mee in zijn val. Beide Yamaha-coureurs moesten daarna van achteren opnieuw beginnen en stonden voor een inhaalrace. Alex Marquez pakte ondertussen de leidende positie, hij ging voor Francesco Bagnaia aan de leiding. Lange tijd stond de Repsol Honda-nieuweling onder druk van de Ducati-coureur, maar een crash van Bagnaia in de slotfase zorgde ervoor dat Marquez zonder al te veel druk naar de finish kon rijden.

Bagnaia eindigde op de tweede plaats, Viñales eindigde ondanks zijn crash nog op de derde plaats voor merkgenoot Quartararo. MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez eindigde op de vijfde plaats voor Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir. Miguel Oliveira kwam als achtste aan de finish voor Iker Lecuona en Aleix Espargaro. Die laatste kreeg het spel pas enkele dagen voor de eerste virtuele GP binnen en crashte meermaals.