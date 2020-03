Opmeer tweede in #NotTheBahGP, touché voor Norris

Bij gebrek aan echte autosport zijn er meerdere virtuele initiatieven op poten gezet. Eén daarvan bestaat uit de zogenaamde #NotTheGP-races. Deze simraces worden betwist in de F1 2019-game en lopen gelijk op met de oorspronkelijke Formule 1-kalender. Iedere keer dat er een reguliere Grand Prix zou worden verreden, kruipt men achter het stuur voor een online krachtmeting.

Het gezamenlijke evenement van Veloce Esports en Motorsport Games weet zich in deze barre tijden verzekerd van een gemêleerd deelnemersveld. Zo gaven echte coureurs als Lando Norris, Nico Hülkenberg en Stoffel Vandoorne acte de présence, evenals vele simracers en zelfs Real Madrid-keeper Thibaut Courtois. De Nederlandse eer werd hooggehouden door Jarno Opmeer.

Bezernay wint hoofdrace, vroege touché voor Norris

Voor de race over het Bahrain International Circuit wist de esporter van Renault zich als derde te kwalificeren achter het duo van Alfa Romeo, met Dani Bereznay op pole. Norris was met P6 de beste 'echte' coureur, maar dat feest bleek van korte duur. In de eerste bocht kwam de goedlachse Brit namelijk in aanraking Red Bull-afgevaardigde Ben 'Tiametmarduk' Daly. De winstkansen van beide heren waren daarmee al rap verkeken. Norris, die wederom de grootste lol had op zijn eigen stream, kwam in het restant niet verder dan een tiende stek.

Helemaal vooraan mondde de #NotTheBahGP uit op een gevecht tussen erkende simspecialisten, de echte coureurs kwamen er niet aan te pas. Na een race van veertien virtuele ronden bleek polesitter Bereznay de sterkste man, hij schonk Alfa de zege. Een één-tweetje kwam er echter niet voor het Italiaanse merk. Opmeer wist daar een stokje voor te steken. De Nederlander verschalkte James Baldwin en wist zo als tweede over de meet te komen. Williams F1-rijder Nicholas Latifi toonde zich de beste man van de 'echte' coureurs met een keurige vijfde plek. Vandoorne legde iets beslag op op P7, diens landgenoot Courtois bleef opmerkelijk genoeg enkele professionele coureurs als Louis Deletraz en Hülkenberg voor met P13.

Reversed grid race voor extra spektakel

Het feest was daarmee nog niet voorbij. Om de kijkers ook een extra showtje voor te schotelen, organiseerde men nog een 'reversed grid race'. De langzame rijders mochten daarin helemaal vooraan starten. In die tweede race had Norris beduidend meer geluk dan in de eerste beproeving. De McLaren-coureur kwam ditmaal wél probleemloos door de eerste bocht en sloot de race uiteindelijk als zevende af. Winst in de 'reversed grid race' was er voor Cem Bolukbasi. Met Baldwin en Bereznay stonden er wederom twee Alfa-coureurs op het podium, Opmeer kwam ditmaal als vierde over de streep. Latifi kwam er ditmaal minder genadig vanaf, hij crashte in de laatste bocht.

VIDEO: Kijk hier alle virtuele F1-actie terug