Verstappen crasht door technisch probleem uit Le Mans 24 Virtual

Verstappen deelde zijn wagen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans met Team Redline-teamgenoten Lando Norris, Greger Huttu en Atze Kerkhof. De tweede stint van Verstappen verliep door een aanrijding in de pits al niet helemaal vlekkeloos, maar de Limburger keerde wel als tweede terug op de baan. Het tempo lag in de nachtelijke uren van de race dermate hoog dat Verstappen zich kon herstellen en voormalig F1-collega Stoffel Vandoorne in de #16 Veloce Esports-wagen inhaalde. Verstappen kwam zodoende terug aan de leiding.

Haperingen in het spel zorgden er echter voor dat Verstappen in het tiende uur van de race crashte. Hij verloor de leidende positie aan de #13 Rebellion Williams Esports met Raffaele Marciello achter het stuur. De wagen van Verstappen raakte zwaar beschadigd bij de crash in de Porsche Curves. Na de reparaties in de virtuele pitstraat kon Kerkhof namens Team Redline de achtervolging inzetten. De Nederlander was veruit de snelste op de baan, maar ook hij kreeg te maken met problemen. Door technische problemen nam de computer de besturing over de wagen over en was Team Redline genoodzaakt de wagen terug te trekken uit de race.

Ook voor Charles Leclerc verloopt de virtuele editie van de 24 uur van Le Mans niet bepaald vlekkeloos. De Ferrari F1-coureur moest zijn tweede stint vroegtijdig beëindigen door technische problemen. De Monegask spinde als gevolg van een probleem met zijn computer, hij gaf de wagen over aan teamgenoot Antonio Giovinazzi.

Halverwege de race gaat de #13 Rebellion Williams Esports-inschrijving met coureurs Agustin Canapino, Jack Aitken, Alex Arana en Michael Romanidis aan de leiding. In de GTE-klasse gaat Porsche al enige tijd aan de leiding met coureurs Nick Tandy, Ayhancan Güven, Joshua Rogers en Tommy Ostgaard.

