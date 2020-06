ByKolles op pole voor virtuele Le Mans, team Norris-Verstappen P5

Door de mondiale coronapandemie is de echte 24 uur van Le Mans verplaatst naar september. Maar om fans in het initiële weekend toch nog enig vermaak te bieden, hebben het WEC, de ACO en Motorsport Games de handen ineen geslagen voor de allereerste virtuele editie van de iconische wedstrijd. Morgen (zaterdag) om 15.00 uur begint de daadwerkelijke race (helemaal live te volgen op Motorsport.com) maar vrijdagavond waren de vooruitgeschoven pionnen van alle teams al aan de beurt om de kwalificatie af te werken.

Kerkhof geeft Team Redline een gedegen uitgangspositie

Namens het team van onder meer de F1-coureurs Verstappen en Norris mocht simspecialist Kerkhof instappen voor de twintig minuten durende kwalificatie. De Nederlander liet tijdens een uitgebreide voorbeschouwing met Motorsport.com al weten dat een startplek bij de eerste vijf het hoofddoel was en slaagde daar op het moment suprême ternauwernood in. Kerhof wist de LMP2-bolide van Team Redline namelijk op de vijfde stek te kwalificeren, ruim een halve seconde achter de kop. Het geeft de formatie in ieder geval een gedegen uitgangspositie voor de race.

Kerkhof liet op voorhand al weten dat het in de uitputtingsslag van Le Mans niet alleen om de pure snelheid van de beste simracer gaat. Vanaf zaterdagmiddag is vooral constantheid geboden. Juist op dat vlak hoopt men met de #20-bolide hoge ogen te gooien. "Je kunt wel hele goede simracers hebben, maar als de echte coureurs drie seconden per rondje verliezen dan ga je alsnog niet winnen. Het is de kunst om een team samen te stellen waarin iedereen binnen een seconde van elkaar zit." Tijdens de race moet die dynamiek bij Team Redline tot uiting komen. "Het echte verschil ga je pas in de race zien, zeker bij Max. Die bloeit dan helemaal op. Hij voelt dingen aan en kan slim met verkeer omgaan. Ook al zou hij misschien een tiende of twee tienden missen op pure pace omdat hij niet dezelfde uren heeft gemaakt in de sim, dan gaat hij dat in de race wel goedmaken."

Simoncic soeverein in kwalificatie, Belgen op de voorposten

Pole-position bleek vrijdagavond te hoog gegrepen voor Kerkhof, die eer was weggelegd voor Jerjej Simoncic. De Sloveense simracer plaatste de #4-auto van ByKolles-Burst overtuigend bovenaan de tijdenlijst. Hij rondde het Circuit de la Sarthe in een imponerende toptijd van 3.23.380. Daarmee was hij zijn naaste belager Arne Schoonvliet ruim twee tienden te snel af. De Belgische simracer nestelde het team van WRT daarmee wel keurig op een tweede plek, nipt voor Devin Braune van 2 Seas Motorsport. Stoffel Vandoorne sloot de kwalificatie namens Veloce als zesde af, één stekje voor het team van onder meer Rudy van Buren. De formatie met Giedo van der Garde en Larry ten Voorde in de gelederen mag de virtuele Le Mans zaterdagmiddag als twaalfde beginnen.

