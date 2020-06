Overzicht: Alle deelnemers aan de virtuele 24 uur van Le Mans

Vanwege het uitstellen van de echte 24 uur van Le Mans tot het weekend van 19 en 20 september, hebben ACO, FIA, WEC en Motorsport Games de virtuele 24 uur van Le Mans aangekondigd voor het weekend van 13 en 14 juni, de originele data van de Franse langeafstandsklassieker. Het is het begin van een nieuw tijdperk in de simracerij.

In navolging van de traditionele Le Mans-spirit wordt het esports-format van de virtuele 24 uur van Le Mans op een innovatieve manier samengesteld. Samengestelde teams met professionele coureurs en simracers zullen elkaar uitdagen op het beroemde Circuit de la Sarthe in Le Mans. De ultieme endurancerace wordt wereldwijd live op televisie uitgezonden. Het startsein van de virtuele 24 uur van Le Mans wordt op zaterdag 13 juni om 15.00 uur (onze zomertijd) gegeven.

De ACO en FIA WEC hebben het management en productie van de virtuele 24 uur van Le Mans uitbesteed aan Motorsport Games. Dit is de volgende stap in een langdurige samenwerking, Motorsport Games organiseert en zendt namelijk al de Le Mans Esports Series uit. De finale van dat kampioenschap wordt overigens ook tijdens dit evenement gehouden. Het sluitstuk van vorig jaar trok meer dan 200.000 kijkers.

Motorsport Games heeft zich in korte tijd ontpopt tot een toonaangevende partner voor rechtenhouders in de auto- en motorsport. Het bedrijf verzorgt esports voor NASCAR, Formule E en het World Rallycross Championship, alsmede Le Mans. Ook de distributie van deze producties wordt compleet verzorgd, voor online en televisie.

Het principe voor de virtuele 24 uur van Le Mans is simpel:

- Samenstelling van het team: een team bestaat uit vier coureurs. Iedere line-up bestaat uit minimaal twee professionele coureurs en maximaal twee simracers.

- Het platform: rFactor 2 wordt gebruikt, geleverd en ondersteund door Studio 397.

- De grid: het maximale aantal wagens voor de race is vijftig.

- De wagens: LMP2 en GTE. Betrokken teams mogen zelf een livery ontwerpen.

- Omstandigheden tijdens de race: variabele weersomstandigheden met een dynamisch verschil tussen dag en nacht. Tijdens het evenement zal de sportiviteit bewaakt worden door een wedstrijdleider.

- Rijderswissels: Het is verplicht om rijders te wisselen. Gedurende het evenement moet iedere coureur minimal vier uur rijden. De maximale rijtijd is zeven uur per coureur.

- Authentieke Le Mans-productie: vanuit een studio in Parijs doen commentatoren en pitreporters verslag van de wedstrijd, gedurende de race zullen verschillende VIP's een bezoek brengen aan de studio. Deze unieke race wordt op een groot aantal audiovisuele platforms over de hele wereld uitgezonden.

Verstappen, Leclerc, Montoya en Alonso

Het deelnemersveld is ongekend sterk met onder meer Formule 1-sterren Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi, en ook oud-wereldkampioenen Fernando Alonso en Jenson Button.

Zij nemen het op tegen Indy 500-winnaars Juan Pablo Montoya en Simon Pagenaud, F2-rijders Jack Aitken en Louis Deletraz, een vrouwelijke line-up met onder meer Tatiana Calderon en Katherine Legge en ook een wagen met W Series-kampioen Jamie Chadwick. Uit de wereld van de endurance zijn er teams van constructeurs Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche en Toyota met onder meer Sébastien Buemi, Brendon Hartley, José Maria López, André Lotterer, Neel Jani, Nick Tandy, Miguel Molina, Darren Turner en Jan Magnussen.

Verder staan ook namen als Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Pietro Fittipaldi, Felipe Massa, Olivier Panis, Felix Rosenqvist, Stoffel Vandoorne en Jean-Eric Vergne aan de start, aangevuld met de beste simracers ter wereld waaronder Greger Huttu, Rudy van Buren, David Tonizza, Joshua Rogers en Jimmy Broadbent.

Overzicht LMP2-teams:

Nr. Team Coureurs Band Auto 1 Rebellion Williams Esport Louis Deletraz Raffaele Marciello Nikodem Wisniewski (SR) Kuba Brzezinski (SR) M Oreca 07 LMP2 2 Rebellion Williams Esport Gustavo Menezes Bruno Senna Petar Brljak (SR) Dawid Mroczek (SR) M Oreca 07 LMP2 3 Rebellion Williams Esport Ye Yifei Arthur Rougier Isaac Price (SR) Jack Keithley (SR) M Oreca 07 LMP2 4 ByKolles - Burst Esport Tom Dillmann Esteban Gutierrez Jernej Simoncic (SR) Jesper Pedersen (SR) M Oreca 07 LMP2 6 Team Penske Juan Pablo Montoya Simon Pagenaud Dane Cameron Ricky Taylor M Oreca 07 LMP2 7 Toyota Gazoo Racing Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez Maxime Brient (SR) M Oreca 07 LMP2 8 Toyota Gazoo Racing Sébastien Buemi Brendon Hartley Kenta Yamashita Yuri Kasdorp (SR) M Oreca 07 LMP2 9 Panis Racing Triple A Olivier Panis Aurélien Panis Adam Pinczes (SR) Nuno Pinto (SR) M Oreca 07 LMP2 10 Toyota Gazoo Racing Arg Nelson Piquet Jr. Julian Santero Fabrizio Gobbi (SR) Moreno Sirica (SR) M Oreca 07 LMP2 12 MPI-Zansho Max Papis Pietro Fittipaldi Tony Kanaan Sido Weijer (SR) M Oreca 07 LMP2 13 Rebellion Williams Esport Agustin Canapino Jack Aitken Alex Arana (SR) Michael Romanidis (SR) M Oreca 07 LMP2 14 FA Racing/Torque Esports Fernando Alonso Rubens Barrichello Olli Pahkala (SR) Jarl Teien (SR) M Oreca 07 LMP2 15 Multimatic Zansho Andy Priaulx Sebastian Priaulx Mike Epps (SR) Olivier Fortin (SR) M Oreca 07 LMP2 16 Veloce Esports 2 Stoffel Vandoorne Norman Nato Eamonn Murphy (SR) Tomek Poradzisz (SR) M Oreca 07 LMP2 17 IDEC Sport Racing Paul-Loup Chatin Richard Bradley Franco Colapinto (SR) Josh Purwien (SR) M Oreca 07 LMP2 18 Veloce Esports 3 Sascha Fenestraz Ryan Tveter James Baldwin (SR) Tom Lartilleux (SR) M Oreca 07 LMP2 20 Team Redline Max Verstappen Lando Norris Atze Kerkhof (SR) Greger Huttu (SR) M Oreca 07 LMP2 21 Axle Motorsport Alex Yoong Alister Yoong Muhammad Naquib (SR) Mohammad Aleef (SR) M Oreca 07 LMP2 22 United Autosports Filipe Albuquerque Alex Brundle Job van Uitert Tom Gamble M Oreca 07 LMP2 23 Team Rocket Zansho Jenson Button Alex Buncombe Jan van der Heyde (SR) Matt Richards (SR) M Oreca 07 LMP2 24 Veloce Esports 1 Jean-Eric Vergne Pierre Gasly Jarno Opmeer (SR) Isaac Gillisen (SR) M Oreca 07 LMP2 30 E-Team WRT Dries Vanthoor Kelvin Van Der Linde Fabrice Cornelis (SR) Arne Schoonvliet (SR) M Oreca 07 LMP2 31 Panis Racing Tristan Vautier Nicolas Jamin Hany Alsabti (SR) Thibault Cazaubon (SR) M Oreca 07 LMP2 33 2 Seas Motorsport Isa Al-Khalifa Oliver Rowland Rory Macduff (SR) Devin Braune (SR) M Oreca 07 LMP2 36 Signatech Alpine Elf Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues Nicolas Longuet (SR) M Oreca 07 LMP2 37 Jota Team Redline Will Stevens Gabriel Aubry Dominik Färber (SR) Aleksi Uusi-Jaakkola (SR) M Oreca 07 LMP2 38 Jota Team Redline Antonio Felix da Costa Felix Rosenqvist Rudy van Buren (SR) Kevin Siggy (SR) M Oreca 07 LMP2 42 Cool Racing Nicolas Lapierre Antonin Borga Erwan Barbier Maxime Scalabrini M Oreca 07 LMP2 46 TDS E Racing Larry ten Voorde Giedo van der Garde Alex Siebel (SR) Dennis Jordan (SR) M Oreca 07 LMP2 50 Richard Mille Racing Team Katherine Legge Tatiana Calderon Sophia Floersch Emily Jones M Oreca 07 LMP2

SR = simracer

Overzicht LMGTE-teams:

Nr. Team Coureurs Band Auto 51 Ferrari - AF Corse Nicklas Nielsen Federico Leo Kasper Stoltze Amos Laurito M Ferrari 488 GTE 52 Ferrari - AF Corse Charles Leclerc Antonio Giovinazzi Enzo Bonito Davide Tonizza M Ferrari 488 GTE 54 Strong Together Felipe Massa Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci (SR) Tony Mella (SR) M Ferrari 488 GTE 56 Team Project 1 Laurents Hörr David Kolkmann Dany Giusa (SR) Lukas Müller (SR) M Porsche 911 RSR 57 Team Project 1 Felipe Fraga Matteo Cairoli Tim Neuendorf (SR) Zbigniew Siara (SR) M Porsche 911 RSR 63 Corvette Racing Jordan Taylor Nicky Catsburg Alex Voss (SR) Laurin Heinrich (SR) M Corvette C7.R 64 Corvette Racing Tommy Milner Jan Magnussen Dennis Lind (SR) Alen Terzic (SR) M Corvette C7.R 67 Mahle Racing Team Ferdinand Habsburg Robert Wickens Jimmy Broadbent (SR) Kevin Rotting (SR) M Aston Martin Vantage GTE 71 Ferrari - AF Corse Miguel Molina David Perel Danilo Santoro (SR) Jordy Zwiers (SR) M Ferrari 488 GTE 80 R8G Esports Team Daniel Juncadella Mathias Beche Risto Kappet (SR) Erhan Jajovski (SR) M Corvette C7.R 86 Gulf Racing Benjamin Barker Andrew Watson Adam Maguire (SR) Eros Masciulli M Porsche 911 RSR 88 Dempsey-Proton Racing Riccardo Pera Loek Hartog Michael Francesconi (SR) Kevin van Dooren (SR) M Porsche 911 RSR 91 Porsche Esport Team André Lotterer Neel Jani Mitchell Dejong (SR) Martti Pietilä (SR) M Porsche 911 RSR 92 Porsche Esport Team Jaxon Evans Matt Campbell Mack Bakkum (SR) Jeremy Bouteloup (SR) M Porsche 911 RSR 93 Porsche Esport Team Nick Tandy Ayhancan Güven Joshua Rogers (SR) Tommy Østgaard (SR) M Porsche 911 RSR 94 Porsche Esport Team Patrick Pilet Simona De Silvestro Martin Krönke (SR) David Williams (SR) M Porsche 911 RSR 95 Aston Martin Racing Nicki Thiim Richard Westbook Lasse Sorenson Manuel Biancolilla (SR) M Aston Martin Vantage GTE 97 Aston Martin Racing Alexander Lynn Charlie Eastwood Harry Tincknell Tiziano Brioni (SR) M Aston Martin Vantage GTE 98 Aston Martin Racing Darren Turner Ross Gunn Jonathan Adam Giuseppe De Fuoco (SR) M Aston Martin Vantage GTE 99 Feed Racing Simon Pilate Theo Pourchaire Axel Petit (SR) Alexandre Vromant (SR) M Corvette C7.R

SR = simracer

VIDEO: Teaser voor de virtuele 24 uur van Le Mans