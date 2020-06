Le Mans 24 Virtual: Rebellion Williams leidt na de nacht

Na de technische problemen van Verstappen en zijn teamgenoot Atze Kerkhof besloot Team Redline het voor gezien te houden in de virtuele 24 uur van Le Mans. De leiding kwam daardoor in handen van de #13 Rebellion Williams Esports, gevolgd door de #1 Rebellion Williams Esports. Met nog zeven uur te gaan gaat de laatste van die wagens aan de leiding nadat Marciello een sterke stint reed aan het begin van de nacht. De #1 verloor de eerste plaats enkel tijdens een pitstop, maar heeft de touwtjes stevig in handen.

Polesitter ByKolles in de #4 heeft de derde plaats in handen met nog zeven uur te gaan, maar zij volgen al op meer dan anderhalve minuut. De laatste equipe binnen dezelfde ronde als de leider is 2 Seas Motorsport met onder andere Oliver Rowland achter het stuur. Jarno Opmeer en Isaac Gillissen rijden met teamgenoten Jean-Eric Vergne en Pierre Gasly op de vijfde plaats in de #33 Veloce Esports-wagen, zij volgen op een ronde achterstand. Dat team vecht met TDS Racing met Larry ten Voorde en Giedo van der Garde, die de smaak te pakken heeft gekregen na het vele oefenen.

In de GTE-klasse heeft de #93 Porsche de hele nacht aan de leiding gelegen. Nick Tandy zit momenteel achter het stuur van die inschrijving met een voorsprong van 2,5 minuten op de #80 R8G Esports Corvette, het team van Romain Grosjean. De #92 Porsche met onder andere Mack Bakkum ligt momenteel op de derde plaats.

