Norris: Coureurs verdienen credits voor groei esports

Nu de internationale autosport volledig stilligt door het coronavirus, zijn veel rijders overgestapt naar de virtuele racerij. Met grote regelmaat worden esports-evenementen georganiseerd waaraan veel echte coureurs deelnemen om de scherpte te behouden. Max Verstappen en Lando Norris trekken op dit gebied al geruime tijd de kar.

De McLaren F1-coureur nam de afgelopen periode deel aan beide officiële virtuele Grands Prix en de #NotTheGP-serie van Veloce Esports en Motorsport Games. De meest recente online F1-race trok meerdere grote namen aan, waaronder Ferrari-coureur Charles Leclerc, Red Bull-rijder Alexander Albon, Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi en Williams-duo Nicholas Latifi en George Russell. De winst ging uiteindelijk naar Leclerc, die zijn debuut opluisterde met winst. “Het was ongelooflijk moeilijk”, zei Leclerc na de race. “Ik zweet als een gek, maar de race was geweldig! Acht dagen geleden [kocht ik deze game] en ik heb er best wat uren aan besteed. Ik heb tenminste vijf uur per dag geoefend.”

Volgens Norris is het lovenswaardig dat veel topcoureurs zich in de virtuele strijd mengen en krijgen ze daarvoor niet altijd de credits: “Wij als rijders hebben ook goed werk geleverd door te proberen deze competities op te zetten, samen te komen en alles op te tuigen, net zoals de kampioenschappen zoals de virtuele F1 GP en NotTheGP”, zei de Brit. “De competities zijn zeer goed opgezet maar er zijn ook veel WhatsApp-groepen met coureurs waar iedereen met elkaar in contact staat om deze dingen op te zetten. Dat heeft geholpen, al geldt tegelijkertijd voor iedereen dat je niet veel meer kunt doen dan erop reageren en het delen. Er zijn geen andere verhaallijnen waarover je kunt praten. Iedereen is min of meer gedwongen tot esports want dat is het enige dat op dit moment plaats kan vinden. Het is de voorbije weken wel enorm gegroeid en ik denk dat die lijn blijft stijgen.”

Dit is de thuissimulator van Lando Norris: