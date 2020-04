Verstappen onthult ontwerp auto voor Supercars Eseries

Max Verstappen maakt woensdag als wildcard-rijder zijn debuut in de Supercars All Stars Eseries, het esports-kampioenschap dat de Australische raceklasse opgezet heeft nu er geen races op echte circuits georganiseerd kunnen worden vanwege het coronavirus. De Red Bull Racing-coureur heeft zich de afgelopen weken al veelvuldig beziggehouden met online racen, met onder andere een titel in het kampioenschap van Team Redline als gevolg, en woensdag volgt er een nieuw hoofdstukje.

De Supercar-coureurs reizen dan af naar de virtuele versies van Silverstone en het Circuit de Barcelona-Catalunya voor in totaal vier races in de Supercars All Stars Eseries en Verstappen doet dat als wildcard-coureur dus ook. Hij presenteerde dinsdag de livery van de Holden Commodore waarmee hij deelneemt aan het evenement. De kleurstelling is grotendeels gelijk aan de kleuren waarmee Verstappen in de Formule 1 rijdt bij Red Bull Racing. Hij maakt gebruik van het startnummer 33 en op het dak van de auto is de leeuw, die normaal gesproken zichtbaar is op de bovenkant van zijn helm, duidelijk te zien.

De tweede ronde van de Supercars All Stars Eseries begint woensdag om 11.00 uur onze tijd. De races zijn live en gratis te volgen op Motorsport.tv.

De Supercar-livery van Max Verstappen: