Leclerc en Albon zegevieren in races voor het goede doel

The Race for the World is een kampioenschap georganiseerd door professionele coureurs waarmee ze geld op willen halen voor het COVID-fonds van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zondagavond werd al 33.000 dollar ingezameld, dinsdagavond werden de races verreden op Spa-Francorchamps en Baku.

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi pakte aanvankelijk pole voor de eerste race op Spa, maar de kwalificatie moest opnieuw gereden worden toen technische problemen opspeelden. Bij de tweede poging ging de pole naar Luca Albon, de jongere broer van Red Bull-coureur Alexander. Hij was slechts drie duizendsten sneller dan Charles Leclerc, Lando Norris eindigde op de derde plaats.

Lang kon de jonge Albon niet genieten van de pole-position, in de run naar Les Combes maakten F1-coureurs Leclerc en Norris handig gebruik van de slipstream. Zij stoomden zodoende op naar de eerste twee plaatsen. Een duel volgde en Norris deed een poging tot de undercut door twee ronden eerder naar binnen te duiken. Norris kwam bij het uitkomen van de pits echter in het verkeer terecht waardoor hij achter Leclerc terechtkwam.

De McLaren-coureur kon in het vervolg van de race niet meer reageren op Leclerc. Die laatste pakte daardoor een overwinning. Renault-junior Christian Lundgaard pakte de derde plaats voor Arthur Leclerc en Formule E-rijder Stoffel Vandoorne.

Red Bull Racing-rijder Alexander Albon domineerde de tweede race in Baku. Hij eindigde voor de oudste van de Leclerc-broers, die in de eerste ronde van de tiende naar de tweede plaats reed. Arthur Leclerc spinde vanaf de tweede plaats op het technische deel van het circuit, niet veel later deed Giovinazzi hetzelfde.

Ook Formule E-kampioenschapsleider Antonio Felix da Costa ging op dat punt in de fout, hij gaf de derde plaats daarmee over aan Luca Albon. F1-nieuwkomer Nicholas Latifi eindigde op de vierde plaats voor Vandoorne en Haas F1-testrijder Louis Deletraz. Real Madrid-speler Thibaut Courtois werd zevende voor Ferrari-junioren Enzo Fittipaldi en Arthur Leclerc.

De laatste ronde van The Race for the World vindt aankomende vrijdagavond plaats.

Met medewerking van Josh Suttill