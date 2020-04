Verstappen aan de start in Supercars Eseries

Verstappen is een fervent simracer, vooral op de iets realistischere sims als iRacing. Op die sim houden de Australische Supercars een virtueel kampioenschap, de Supercars All-Stars Eseries. Deze week wordt er gereden op de circuits van Silverstone en Barcelona, met Verstappen als wildcard aan de start.

Verstappen bestuurt een virtuele Holden Commodore met zijn traditionele Red Bull-livery en startnummer 33. "Ik kijk uit naar deze race. Het wordt een uitdaging, omdat ik de wagen nog niet zoveel heb bestuurd in de sim, maar ze zijn in het echt heel cool om te volgen", stelde Verstappen. "We racen altijd samen met de Supercars in Melbourne, dus het wordt interessant om te kijken hoe ik het doe tegen hun vaste rijders."

De Nederlander rijdt vaak samen met Supercar-rijder Shane van Gisbergen, ook een reguliere simracer. Nu neemt hij het tegen de Nieuw-Zeelander op. "Ik kijk ernaar uit om samen te rijden met mijn maatje Shane. We racen vaak samen. Ik noem hem vaak Pastor, crashen kan hij erg goed!"

"De wagen is erg lastig om te besturen, maar hopelijk kan ik het goed doen voor Red Bull."



Van Gisbergen voorspelt dat Verstappen erg agressief uit de hoek zal komen, iets wat in deze wagens goed tot zijn recht komt. "Het is geweldig dat een rijder van het kaliber van Max op de grid zal staan met ons", aldus Van Gisbergen. "Hij is snel en kent de circuits goed, dus ik verwacht hem vooraan te zien. Hij is heel agressief en zal voor niemand afremmen, net zoals hij racet in de F1. Het wordt dus leuk om hem erbij te hebben."

De wedstrijden van Max Verstappen in de BP Supercars All Stars Eseries zijn live en gratis te bekijken op Motorsport.tv. De tweede ronde vindt nu woensdag plaats vanaf 11.00u onze tijd.