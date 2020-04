Leclerc zegeviert bij Esports-debuut in virtuele Grand Prix

De tweede virtuele Grand Prix vond plaats op het circuit van Albert Park, aangezien de nieuwe omloop voor de Grand Prix van Vietnam nog niet opgenomen is in F1 2019. Leclerc moest vanaf de tweede plaats starten nadat Formule 2-coureur Christian Lundgaard de pole-position pakte. Een aanrijding zorgde er echter voor dat de Renault-junior een gridstraf van vijf plekken kreeg. Daardoor schoof Leclerc door naar pole en mocht Williams F1-coureur George Russell, die eveneens debuteerde, vanaf de tweede startplek vertrekken.

Leclerc maakte van zijn uitstekende uitgangspositie gebruik door vanuit het vertrek in de aanval te gaan. Hij pakte al in de eerste ronde een comfortabele voorsprong en die wist hij in het vervolg van de race uit te bouwen. “Het was ongelooflijk moeilijk”, zei Leclerc na de race. “Ik zweet als een gek, maar de race was geweldig! Acht dagen geleden [kocht ik deze game] en ik heb er best wat uren aan besteed. Ik heb tenminste vijf uur per dag geoefend.”

Lundgaard kwam als tweede aan de meet op veertien seconden. De Deen moest afrekenen met de jongere broer van Leclerc, Arthur. De twee kwamen in de achtste ronde met elkaar in aanraking. Daarbij viel Leclerc terug naar de vierde plaats. Russell maakte, ondanks dat hij ook het nodige meemaakte, het podium compleet achter Ferrari-coureur Leclerc en Lundgaard. De jongste Leclerc eindigde als vierde, voor Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi en Mercedes Formule E-coureur Stoffel Vandoorne. Louis Deletraz finishte als zevende.

Red Bull-rijder Alexander Albon lag in de eerste ronde op de derde plaats voordat hij spinde en terugviel naar de vijftiende stek. Uiteindelijk wist hij nog tot de achtste plaats op te klimmen. Hij eindigde daarmee voor YouTuber Jimmy Broadbent en F1-rookie Nicholas Latifi. Jenson Button, de Formule 1-wereldkampioen van 2009, deed voor het eerst mee en eindigde net buiten de top-tien op de elfde plaats.

Norris zegeviert in Veloce’s ‘Versus’-event

Technische problemen zorgden ervoor dat McLaren Formule 1-coureur Lando Norris niet in actie kon komen tijdens de virtuele GP, maar even daarvoor schreef hij het #NotTheGP-evenement wel op zijn naam. Hij versloeg YouTube-streamer Benjamin ‘Tiametmarduk’ in de finale.

In de tweede ronde van de Veleco #NotTheGP-series in samenwerking met Motorsport Games, namen zestien coureurs het tegen elkaar op in races die steeds maar een ronde duurden. Norris trof Tiametmarduk in de finale op het circuit van Spa-Francorchamps.

In de eerste race nam Norris de leiding, maar zijn Australische tegenstrever vocht terug en zette zijn wagen aan de binnenkant bij Les Combes. Vanaf daar reed Norris een inhaalrace, maar hij kon niet voorkomen dat Tiametmarduk op voorsprong kwam. In de tweede race kwamen de twee vervolgens met elkaar in aanraking in de laatste chicane. Norris spinde daardoor, maar Tiametmarduk liet zich van zijn sportieve kant zien door de overwinning aan Norris te laten.

Daardoor kwam het aan op een allesbeslissende derde race. Norris pakte de eerste plaats in de eerste bocht, maar Daly profiteerde van de slipstream en pakte de leiding op Kemmel Straight. Norris hield vervolgens de druk op de ketel en versloeg zijn tegenstander met een geweldige inhaalactie in Blanchimont.

Met medewerking van Josh Suttill