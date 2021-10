Van der Linde slaat flink gat in kwalificatie Hockenheim

Lange tijd voerde Auer de tijdenlijst aan. De Oostenrijker, winnaar van de tweede race in Assen, was halverwege de twintig minuten durende sessie de kopman met 1'37.132. Met nog iets meer dan een minuut te gaan, dook Kelvin van der Linde daar maar liefst 0.483 onder. Dankzij 1'36.649 gingen de drie punten voor de kwalificatiewinnaar naar het Abt-kamp.

Niemand wist in de laatste tellen ook maar in de buurt te komen van de Audi-coureur. Liam Lawson werkte zich in de slotfase nog wel op naar de derde plek. Hij stuurde zijn AF Corse Ferrari naar 1'37.261, een tiende achter Auer. De 19-jarige Nieuw-Zeelander stond halfweg nog op de zevende positie, vlak voor teammaat Alex Albon.

Daniel Juncadella (Mercedes) legde beslag op de vierde plaats, voor Arjun Maini (Mercedes), Maximilian Götz (Mercedes) en Vincent Abril (Mercedes). Nico Müller (Audi), in het begin even kopman, moest genoegen nemen met de achtste positie. Albon en Marvin Dienst (Mercedes) completeerden de top-tien.

Voor Marco Wittmann zat er niet meer in dan de dertiende plaats. Weliswaar een betere uitslag dan zijn negentiende en 21e plek van de vrije trainingen op Hockenheim, maar niet iets waar de tweede man in het kampioenschap vrolijk van zal worden. De BMW-coureur, die in Assen de eerste race op zijn naam schreef, moest meer dan een seconde toegeven op Van der Linde.

Oud-kampioen Mike Rockenfeller bracht zijn Audi naar de zeventiende plaats, na technische problemen aan het begin van de sessie. De Duitser liet onder meer gastrijders Lucas di Grassi (Audi) en Hubert Haupt (Mercedes) achter zich.

Uitslag kwalificatie 1