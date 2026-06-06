Max Verstappen had de lat voor de pole-position in Monaco hoog gelegd met een rondetijd van 1.12.094, maar Andrea Kimi Antonelli slaagde er alsnog in om deze te veroveren: 1.12.051. De Italiaan verkeert in bloedvorm en heeft met de pole een goede uitgangspositie om de race in het prinsdom te winnen en er vijf op rij van te maken.

"Dit was zo'n ronde die we magisch zouden noemen", zegt Antonelli. "Ik wist alles samen te brengen en het was een ontzettend spannende kwalificatie met Max. In de eerste run van Q3 zat er volgens mij maar één duizendste van een seconde tussen ons."

"Ik wist dat mijn laatste ronde goed was en hoopte alleen maar dat het genoeg zou zijn. Het zat heel dicht bij elkaar, dus ik ben hier heel blij mee", voegt de kampioenschapsleider toe. "Een enorme dank aan het team, want gisteren hadden we het wat lastig. Vandaag hebben we ons enorm weten te verbeteren."

Vlak na het behalen van de pole-position was op de boordradio de opluchting duidelijk te horen in de stem van Antonelli. Op Monaco moeten de coureurs elke ronde zeer geconcentreerd blijven en dus kon Antonelli zijn geluk niet op toen hij hoorde dat hij de pole had veroverd.

"Ik denk dat dit een van de meest intense kwalificaties van het jaar is, zo niet de meest intense", stelt de Mercedes-coureur. "Het vraagt enorm veel inspanning. Dat geldt ook voor de vrije trainingen, omdat je steeds dichter bij de limiet probeert te komen."

"Als het gaat om het vinden van de laatste twee tienden, is dat niet makkelijk. De muren lijken steeds dichterbij te komen en het is lastig om dat vertrouwen op te bouwen. Maar eerlijk gezegd voelde ik me vanochtend geweldig in de auto en ik ben blij dat we het vandaag hebben kunnen afmaken."

Antonelli stelt dat de kwalificatie in Monaco een van de meest intense van het jaar is. Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Of zijn leeftijd - hij is slechts negentien jaar - nog meespeelt in het gebrek aan angst en het voelen van minder druk? " Ja, absoluut. Ik geniet gewoon van het rijden, van de auto en van het weekend. Dat is een grote stap ten opzichte van vorig jaar. Het is heel fijn om van de sessies te kunnen genieten en ik kijk uit naar morgen", besluit de polesitter.