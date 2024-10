Bortolotti pakt pole voor DTM-slotrace en herovert koppositie

Mirko Bortolotti was als leider in het klassement naar Hockenheim gekomen voor het laatste weekend van het DTM-seizoen 2024, maar hij gaf de koppositie zaterdag in race 1 uit handen aan Kelvin van der Linde. Laatstgenoemde boog zijn achterstand om in een voorsprong van twee punten: 217 om 215.

Zondagochtend heroverde Bortolotti de macht, door pole-position te pakken voor de seizoensafsluiter en daarmee drie bonuspunten te scoren. De Lamborghini-coureur topte de kwalificatie, waarin het in tegenstelling tot de sessie van zaterdag droog was maar wel behoorlijk mistig, met een tijd van 1.36.708. Van der Linde bleef op 0,255 seconde van Bortolotti steken op P5 en greep derhalve naast de bonuspunten. Daardoor begint Bortolotti met één punt voorsprong op de Zuid-Afrikaan aan de allesbeslissende wedstrijd: 218 om 217.

Bortolotti heeft op de eerste startrij gezelschap van zijn SSR Performance-teamgenoot Nicki Thiim. De tweede startrij is voor Ricardo Feller en Jules Gounon. Thierry Vermeulen completeerde op een kleine vier tienden van een seconde van Bortolotti de top-tien. Maro Engel komt met 197 punten ook nog in aanmerking voor het kampioenschap, al lijken zijn kansen vooral mathematisch te zijn. Zeker omdat de Duitser in de laatste kwalificatie van het jaar bleef steken op P15, op een kleine zes tienden van een seconde van de polesitter.

De allesbeslissende DTM-race op Hockenheim begint later op zondag om 13.30 uur.

DTM Hockenheim: uitslag kwalificatie voor Race 2