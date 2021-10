Verstoppertje Red Bull-Ferrari? AVL past BoP aan voor DTM-finales

"Red Bull-Ferrari was in de voorbije weekenden erg sterk. Jullie zouden in een volgend artikel eens op een rijtje moeten zetten hoeveel punten zij hebben gescoord in vergelijking met de rest. Dat is een interessante statistiek, al hoop ik dat we nog terug kunnen vechten", liet Kelvin van der Linde na het DTM-weekend in Assen aan Motorsport.com Nederland weten. De Zuid-Afrikaan begon het raceweekend in Drenthe als kampioenschapsleider, maar inmiddels kijkt de coureur van Abt Audi tegen een achterstand van vijftien punten op Lawson aan.

De door Van der Linde gevraagde statistiek laat inderdaad een significant verschil zien. In de laatste drie raceweekenden heeft AF Corse - het team met de Ferrari's in Red Bull-kleuren - 145 punten gescoord en is de teller bij Audi Abt Sportsline blijven steken op 74 punten. Toegegeven: dat valt niet volledig aan de BoP toe te schrijven, maar volgens de tegenstrevers van Lawson en Alexander Albon bestaat er wel degelijk een verband. "In mijn optiek zitten alle teams zo'n beetje op één lijn, maar is één merk er nog altijd in het voordeel", liet Abt-teambaas Thomas Biermaier bijvoorbeeld aan Motorsport.com Nederland weten.

Het politieke spel in de DTM

"Als je heel eerlijk en open bent, dan heeft iedereen gezien wat er zaterdag tijdens de kwalificatie in Assen gebeurde. Met pole op zak nog twee paarse sectoren rijden en dan naar binnen duiken", vervolgt Biermaier. Hij geeft ermee aan dat Red Bull-Ferrari waar mogelijk verstoppertje heeft gespeeld om de BoP zo gunstig mogelijk te houden. Dat kan ook omdat AF Corse het enige team is dat met Ferrari's onderweg is, terwijl Audi en BMW meerdere klantenteams hebben en collectief verstoppertje spelen nou eenmaal een stuk lastiger is. "Die Ferrari-jongens kunnen hun eigen ding doen, ja. Een beetje spelen en daarmee de BoP beïnvloeden", laat ook drievoudig en uittredend DTM-kampioen René Rast optekenen.

Lawson ziet weinig in de kritiek en noemt het vooral 'typisch' dat tegenstrevers klagen nu hij het commando in de titelstrijd heeft overgenomen. "Het verbaast me niks dat die Audi-mannen dit nu zeggen. Maar je moet niet vergeten dat zij de eerste vier weekenden belachelijk snel zijn geweest. Ze hebben daar volop gebruik van gemaakt door een gat te slaan en nu wij toeslaan op banen die goed bij onze auto passen, is het typisch dat ze klagen... In mijn optiek is het zeker niet oneerlijk." Gerhard Berger bevestigt dat laatste en stelt dat voor ieder raceweekend de juiste balans wordt gezocht door AVL, die de balance of performance in de DTM vaststelt.

Turbodruk Red Bull-Ferrari en BMW omlaag

Dat is inmiddels ook gebeurd voor de laatste raceweekenden van dit jaar, de krachtmetingen op de Hockenheimring en Norisring. AVL heeft ervoor gekozen om de turbodruk van de Ferrari's en BMW-bolides - de enige auto's met een turbo in het huidige DTM-veld - ietwat te verlagen en om alle andere parameters ongemoeid te laten. In Hockenheim moeten Albon en Lawson met 0,022 bar minder turbodruk rijden dan in Assen, voor de BMW-coureurs is het verschil 0,020 minder dan in de Drentse hoofdstad. Opvallend is dat BMW voor het laatste raceweekend op de Norisring nog iets harder wordt aangepakt dan de Ferrari's, al rekent de DTM erop dat de lange rechte stukken erg goed bij de BMW M6 passen. Los daarvan heeft Red Bull-Ferrari tot dusver niet te klagen gehad over de BoP en lijkt het verstoppertje spelen - in de paddock al 'BoP-bluf' genoemd - Albon en vooral Lawson geen windeieren te hebben gelegd.

Bekijk hieronder de volledige BoP voor de ontknoping van het DTM-seizoen 2021, met alle gewichtsverdelingen en beperkingen. De winnaar van de vorig race krijgt los van dit overzicht nog eens 25 kilo extra strafgewicht mee.

DTM-BoP Hockenheim:

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 37,5 (restrictor)

Audi R8 LMS: 1.335 kg/2 x 43 (restrictor)

BMW M6 GT3: 1.335 kg/2,069 bar (turbodruk)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.335 kg/1,631 bar (turbodruk)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.305 kg/2 x 42,5 (restrictor)

DTM-BoP Norisring:

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 37,5 (restrictor)

Audi R8 LMS: 1.335 kg/2 x 43 (restrictor)

BMW M6 GT3: 1.335 kg/2,045 bar (turbodruk)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.335 kg/1,638 bar (turbodruk)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.305 kg/2 x 42,5 (restrictor)

DTM-BoP Assen (vorig raceweekend):

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 37,5 (restrictor)

Audi R8 LMS: 1.335 kg/2 x 43 (restrictor)

BMW M6 GT3: 1.335 kg/2,089 bar (turbodruk)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.335 kg/1,653 bar (turbodruk)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.305 kg/2 x 42,5 (restrictor)

McLaren 720S GT3: 1.255 kg/1.539 bar (turbordruk)