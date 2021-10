Van der Linde wint eerste DTM-race in Hockenheim

Pole-positionhouder Van der Linde kwam bij de rollende start goed weg, maar tweede man Auer vertrok nog net iets beter. De Mercedes-rijder probeerde de Zuid-Afrikaan in de eerste bochten buitenom te verschalken. De poging mislukte en Auer moest noodgedwongen een wijde lijn nemen.

In de zesde bocht kreeg de Oostenrijker gelijk nog een tegenvaller te verwerken, en een flinke ook. Arjun Maini remde veel te laat en ramde met zijn Mercedes in de haarspeldbocht merkgenoot Auer in de flank. Het betekende per direct het einde voor Maini. Auer probeerde het nog wel, maar gaf even later op in de pits.

Om de wagen van Maini veilig weg te krijgen, verscheen na de eerste ronde de safety car in de baan. Daarachter voerde Van der Linde het veld aan, voor Maxemilian Götz, Lawson, Philip Ellis en Daniel Juncadella. Marco Wittmann, de tweede man in het kampioenschap die hevig teleurstelde in de trainingen, was met zijn BMW teruggevallen van de dertiende naar de zeventiende plek.

Na drie ronden werd het veld weer losgelaten. Van der Linde wist zijn koppositie zonder al te veel moeite te behouden. Achtervolgers Götz, Lawson en Ellis doken in de zesde omloop al de pits in voor banden. De undercut slaagde niet; Van der Linde reageerde gelijk de volgende ronde en kwam voor het drietal weer de baan op.

Esteban Muth voerde even het veld aan met de Lamborghini, gevolgd door Alex Albon. Het duo maakte na twaalf ronden een pitstop, wat de koppositie gaf aan Rockenfeller. De Audi-coureur stelde zijn stop lang uit, net als Wittmann. Terwijl Rockenfeller ruimte achter zich bleef houden, zag Wittmann zijn achteruitkijkspiegels steeds voller worden. Kelvin van der Linde passeerde zijn titelrivaal in de achttiende ronde. Daarop gingen nog meer piloten voorbij aan Wittmann.

Onder hen Albon, die in de tweede helft van de wedstrijd er flink de pas in had. De Britse Thai – als negende gestart – haalde de ene na de andere coureur in, inclusief teamgenoot Lawson.

Wittmann gaf na 23 ronden de strijd op en stuurde zijn BMW met remproblemen de garage binnen. In de slotfase was het ook einde verhaal voor Nico Müller (Audi), die op de derde plaats lag. De laatste podiumplek leek een cadeautje te worden voor Götz, maar de vierde man in de tussenstand kon het tempo niet meer vol houden. Hij werd geklopt door Lawson.

Maar ook de jonge Nieuw-Zeelander kreeg het moeilijk. Rockenfeller, met veel verser rubber, naderde met rasse schreden. Het leverde een fraai duel op in de laatste ronde, waarbij Rockenfeller aan het langste eind trok. Van der Linde wist ondertussen Albon op afstand te houden en finishte comfortabel als eerste met bijna zes seconden voorsprong.

Lawson eindigde als vierde, voor Götz, Muth en Juncadella.

Stand kampioenschap

De uitslag heeft het kampioenschap extra spannend gemaakt. Lawson en Van der Linde delen met nog drie races te gaan dit seizoen de leiding met 188 punten. Daarachter staan Wittmann en Götz met 165 punten.

Zondagmiddag is de tweede race op de Hockenheimring.