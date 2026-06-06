George Russell heeft na de kwalificatie toegegeven dat hij momenteel geen verklaring heeft voor zijn terugval ten opzichte van Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli. De Brit stelt dat de huidige Mercedes steeds minder aansluit bij zijn natuurlijke rijstijl, terwijl de jonge Italiaan juist profiteert van de karakteristieken van de W16.

Russell begon het seizoen nog als de duidelijke referentie binnen het team. Volgens de Brit leek alles in de eerste races vanzelf te gaan. "Als ik terugkijk naar Melbourne en China, voordat ik daar problemen kreeg, stond ik eigenlijk in iedere sessie bovenaan. Elke ronde die ik reed was goed", blikte hij terug.

Dat beeld is de afgelopen weken volledig veranderd. Russell worstelde in de recente Grands Prix zichtbaar meer met het vinden van vertrouwen en snelheid. Zelfs tijdens zijn pole-position-weekend in Canada voelde de snelheid volgens hem allerminst vanzelfsprekend. "Ik was daar nergens totdat ik in Q3 op het laatste moment een ronde aan elkaar knoopte. Dat voelde alsof ik iets speciaals uit een hoge hoed moest toveren."

Volgens Russell wijzen de data inmiddels duidelijk in een bepaalde richting. Het verschil met Antonelli zit niet zozeer in pure snelheid, maar in de manier waarop beide coureurs de banden aanspreken. "Het is duidelijk zichtbaar dat onze rijstijlen een grote invloed hebben op de banden. Hij krijgt de banden gemakkelijker in het juiste werkvenster. Daardoor komt de snelheid voor hem veel eenvoudiger."

"Deze auto past niet meer bij mijn rijstijl"

Opvallend genoeg benadrukt Russell dat het verschil in rijstijl niet nieuw is. Ook vorig jaar reden beide Mercedes-coureurs de auto op een andere manier. Destijds werkte de balans van de auto juist in zijn voordeel. "Vorig jaar probeerde Kimi meer op mijn manier te rijden en dat werkte ook niet voor hem. Nu is het precies andersom."

Daarmee blijft echter één belangrijke vraag onbeantwoord: waarom werkte dezelfde aanpak eerder dit seizoen nog wel? Russell geeft toe dat juist dat aspect hem momenteel bezighoudt. "Dat is wat ik niet begrijp. Ik rijd al mijn hele carrière op deze manier. Om de een of andere reden werkt het nu niet meer met deze auto."

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De Mercedes-coureur sluit niet uit dat hij zijn aanpak moet aanpassen om uit de impasse te komen. Daarbij kijkt hij zowel naar veranderingen in zijn rijstijl als naar mogelijke set-upaanpassingen. "Ik moet samen met het team uitzoeken hoe ik me kan aanpassen aan deze auto en deze banden. Of we moeten een andere afstelling vinden die beter bij mij past."

Voorlopig blijft de conclusie echter opvallend eerlijk. Waar veel coureurs direct naar upgrades, omstandigheden of externe factoren wijzen, erkent Russell dat hij simpelweg geen sluitende verklaring heeft. "Ik ben er eerlijk gezegd een beetje door verbijsterd."