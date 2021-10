Maximilian Götz pakt DTM-titel na teamorders bij Mercedes

Het allereerste GT3-jaar van het vernieuwde DTM-kampioenschap werd dit weekend afgesloten op het korte stratencircuit van de Norisring. Klassementsleider Liam Lawson mocht de afsluitende race van pole-position aanvangen, maar net als in de eerste race op zaterdag kwam de Red Bull-coureur in de tweede bocht direct onder druk te staan van Kelvin van der Linde. De Zuid-Afrikaan zette zijn Audi er aan de binnenkant van de hairpin naast, maar de inhaalpoging bleek iets te enthousiast waardoor de Audi-coureur de Ferrari’s van Lawson en Nick Cassidy van de baan duwde. Beide Ferrari-coureurs moesten daarna het hele veld voor laten gaan alvorens zij hun weg konden vervolgen. Tot overmaat van ramp had Lawson ook nog de nodige schade opgelopen bij de crash, waardoor hij een goed resultaat wel op zijn buik kon schrijven.

Teamorders

De grootste winnaar van de chaotische start was Lucas Auer, die vanaf de vierde startplek de leiding had gegrepen met zijn Mercedes. Philip Ellis maakte er een 1-2 van voor Winward Mercedes, terwijl Maximilian Götz de derde plek in handen had. Met deze stand zou de titel alsnog naar Lawson gaan, maar in de slotfase van de race besloot Mercedes stalorders toe te passen. Auer en Ellis gingen van hun gas waardoor Götz drie ronden voor het einde aan de leiding kwam te liggen. Dat resultaat bleek aan de finish voldoende om Lawson te achterhalen, waardoor Götz met een overwinning in stijl de DTM-titel veiligstelde.

Achter de kersvers kampioen moest Auer na de teamorders genoegen nemen met de tweede plek. Ellis zakte vanwege een tijdstraf terug naar de tiende plek, waardoor Maximilian Bühk aan de haal ging met de laatste plek op het volledige Mercedes-podium.

Mike Rockenfeller eindigde zijn allerlaatste DTM-race voor Audi op de vierde plek, gevolgd door Daniel Juncadella en Arjun Maini, die er daarmee vijf Mercedessen in de top-zes van maakten. Marco Wittmann was de best geklasseerde BMW-rijder op de zevende plek, voor Vincent Abril. Sophia Floersch pakte opnieuw punten met een negende plaats. Ellis maakte ondanks de tijdstraf nog de top-tien compleet.

Kelvin van der Linde kwam buiten de punten als zeventiende aan de finish, nadat hij in een duel met Götz om de derde plek ook nog een lekke band had opgelopen. Een teleurgestelde Lawson eindigde de laatste race van het seizoen op de achttiende plek. De Nieuw-Zeelander kwam daardoor zeven punten tekort voor de DTM-titel.

Uitslag DTM Norisring - Race 2