Lawson na botsing in DTM-finale kwaad op “smerige” Van der Linde

Liam Lawson begon als kampioenschapsleider aan het slotweekend van zijn eerste seizoen in de DTM, die op de Norisring werd verreden. Ook op de korte Duitse omloop was hij in goeden doen, want de coureur van Red Bull AF Corse Ferrari wist voor zowel de zaterdagse als zondagse race de pole-position te pakken. Beide keren stond Kelvin van der Linde, zijn belangrijkste rivaal in het kampioenschap, naast hem op de eerste startrij en in beide races leverde dat een botsing op tussen de twee titelrivalen. Op zaterdag kwamen ze ermee weg en werden Lawson en Van der Linde derde en vierde, op zondag waren de kaarten anders geschud.

Al in de eerste bocht was er een stevige botsing tussen de Ferrari 488 GT3 Evo en de Audi R8 LMS Evo. Lawson werd daarvan het grootste slachtoffer, want de wielophanging van zijn bolide raakte daarbij beschadigd. Daardoor liep hij uiteindelijk 24 ronden achterstand op en scoorde hij geen punten in de slotrace. Van der Linde leek vervolgens een goede kans te maken op de titel, maar in duel met Maximilian Götz liep hij een lekke band op. Daardoor werd de Zuid-Afrikaan zeventiende, terwijl Götz door teamorders bij Mercedes de zege én de DTM-titel wist te pakken.

Na afloop van de tweede race op de Norisring was er veel frustratie bij Lawson. Die boosheid was vooral gericht op Van der Linde, die vijf seconden tijdstraf kreeg voor het onveilig terugkeren op de baan. “Eerlijk gezegd is hij de smerigste coureur tegen wie ik heb geracet. Hij lijkt het nooit te leren”, zei het talent van Red Bull, die de DTM combineerde met een seizoen in de Formule 2. “Ik dekte de binnenkant af en reed aan de linkerkant richting de eerste bocht. En Kelvin dacht dat er ruimte was en besloot toch een poging te wagen door twintig meter te laat te remmen. Ik was al half door de bocht en zag ineens dat de Audi op mij af kwam.”

Van der Linde "schande voor de autosport"

Lawson kan er niet bij dat Van der Linde zowel op zaterdag als op zondag op dezelfde manier in de fout ging. “Er is helemaal geen plek om het aan de binnenkant te proberen, vooral als je zo laat remt”, zei hij. “We waren altijd snel dit weekend, hebben alles goed gedaan en pakten twee pole-positions. En in beide situaties in de eerste bocht was hij dezelfde idioot. Hij deed twee keer precies hetzelfde, hij leert gewoon niet. Helaas kan je daar niets aan doen, maar het is enorm frustrerend.” Ook Lawsons race-engineer Jorge Segers was er veel frustratie over de werkwijze van Van der Linde. “Deze gast is een schande voor de autosport. Twee dagen op rij… Complimenten voor het ruïneren van ons en zijn kampioenschap.”

Zelf is Van der Linde zich van geen kwaad bewust. De Abt Audi-coureur deelde bij Ran.de zijn visie op het incident. “Het remmen voor bocht 1 is altijd lastig. Eerlijk gezegd was ik verrast, want naar mijn mening had ik geen remmen. Daarom moest ik uitwijken. Ik wilde hem niet rammen, dat was niet mijn intentie, maar we maakten contact in de eerste bocht”, zei Van der Linde over het incident. De suggestie dat hij Lawson met opzet van de baan probeerde te tikken, wuift hij weg. “Je kan het op die manier zien, maar vanuit de auto ziet het er anders uit.”