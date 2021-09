Lawson verslaat Wittmann voor DTM-pole Assen, track limits Albon

Nadat Mercedes op vrijdagmiddag regeerde, begonnen de klantenteams van het merk met de ster nog als favorieten aan de kwalificatie op het TT Circuit. De omstandigheden in de Drentse hoofdstad waren vergelijkbaar met een dag ervoor, al lag de buitentemperatuur in de ochtend iets lager. Overeenkomst was wel dat de coureurs er zeer vroeg bij waren aan het eind van de pitstraat voor de sessie van slechts twintig minuten. Coureurs waren erop gebrand meteen een 'banker lap' neer te leggen en Liam Lawson had die opdracht als beste begrepen.

Lawson opent sterk, Gore zorgt voor oponthoud

De Nieuw-Zeelander uit het Red Bull-opleidingsprogramma zette een eerste richttijd op de klokken, al zag hij Mercedes-coureur Maximilian Götz meteen counteren. Lawson bleek echter niet voor één gat te vangen en ging met een tweede vliegende ronde naar 1.32.186. Het bleek ruimschoots voldoende om de koppositie te heroveren en zelfs genoeg om een voorschot op pole-position te kunnen nemen. De man met zijn Ferrari in Red Bull-kleuren kende begin dit seizoen nog problemen in de kwalificatie, maar heeft de smaak inmiddels goed te pakken.

Zo heeft hij in de DTM de overhand ten opzichte van Alexander Albon, die volgend jaar terugkeert in de Formule 1. Albon leek de eerste runs als derde af te sluiten achter de BMW van Wittmann, maar zag zijn tijd verdwijnen door het overschrijden van de baanlimieten. Albon tuimelde daardoor op de tijdenlijst naar P11 en moest er in het tweede deel van de kwalificatie nog eens goed voor gaan zitten. Die tweede runs lieten echter langer op zijn wachten dan gepland. Het was te danken aan de Amerikaan Dev Gore, die aan het eind van de Veenslang de controle over zijn Audi verloor en de vangrail toucheerde bij Ruskenhoek. Het betekende einde verhaal voor de achterhoedeklant en bleek ook goed voor de eerste rode vlag van de dag.

Miniem verschil vooraan, Albon weer buiten de 'track limits'

Na het bijbehorende oponthoud kon het aanwezige publiek rekenen op vijf minuten non-stop actie in de slotfase. Aan de eerste startrij veranderde echter niets meer. Wittmann deed nog wel een ultieme poging, maar kwam uiteindelijk 0.016 van een seconde tekort ten opzichte van Lawson. Daarbij moet aangetekend dat de Red Bull-protegé in zijn allerlaatste poging nog sneller onderweg was en paarse sectortijden liet noteren, maar dat hij die ronde afbrak. Het sterk geachte Mercedes moest achter deze kemphanen genoegen nemen met de posities drie en vier. Götz wist beslag te leggen op P3, Philip Ellis staat zaterdagmiddag naast hem op de tweede rij. En Albon dan? Die leek te doen wat hij moest doen door in extremis de vijfde tijd te noteren. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen zal echter niet vanaf die positie starten. Hij overschreed andermaal de baanlimieten en moet zodoende als veertiende starten.

DTM Assen - uitslag eerste kwalificatie