Berger: Acties Van der Linde en Mercedes hebben DTM beschadigd

Zelfs de grootste DTM-fan moet toegeven dat de Duitse raceklasse de laatste jaren misschien niet meer het imago en de allure heeft die het kampioenschap jarenlang heeft gehad. De Class One-reglementen konden niet iedereen bekoren en bij de keuze om vanaf dit jaar te gaan racen met GT3-auto’s zetten velen hun vraagtekens. De DTM is bij een aantal autosportfans dan ook een beetje in de vergetelheid geraakt, maar de aandacht voor de sport is de laatste paar dagen weer helemaal opgelaaid. De aanleiding daarvoor is een nogal controversiële ontknoping van het kampioenschap afgelopen weekend op de Norisring. Titelfavoriet Liam Lawson werd eerst door concurrent Kelvin van der Linde nogal hardhandig aangetikt, waarna stalorders bij Mercedes er vervolgens voor zorgden dat Maximilian Götz aan de haal ging met de titel.

De ontknoping van het kampioenschap zorgt al dagenlang voor ophef en discussie op social media. Van der Linde moet het online flink ontgelden, maar ook diverse kopstukken uit de autosport hebben al uitgehaald naar de Zuid-Afrikaan. Diverse collega’s nemen het dan weer op voor de Audi-coureur, waardoor de DTM al dagenlang onderwerp van gesprek is. There is no such thing as bad publicity zou je zeggen, maar dat bekende gezegde is niet aan Gerhard Berger besteed.

“Beide onderwerpen, zowel de stalorders bij Mercedes als de actie van Van der Linde, hebben niet alleen tot ophef geleid, ze hebben ook de DTM beschadigd”, aldus een kritische Berger tegenover het Duitse Bild. “Het spijt me enorm voor alle betrokkenen die er dit seizoen alles aan gedaan hebben om de DTM attractief te maken. Die ervoor gezorgd hebben dat de DTM staat voor hard, fair racen tot en met de laatste race. Waarin de beste wint. Helaas zijn we daar in de finale niet in geslaagd, waardoor we wat betreft de gunst van de fans ver terugzakken.”

DTM-organisatie werd verrast door teamorders

Berger is dermate geïrriteerd dat hij het er niet bij wil laten zitten: “Het hoofdstuk is nog niet gesloten en ik zal persoonlijk gaan zoeken naar een oplossing”, aldus de Oostenrijker, die er vorig jaar voor gezorgd heeft dat teamorders in de DTM werden verboden en een overtreding een team een boete van 250.000 euro zou opleveren. Dit jaar werd die regel weer geschrapt omdat de fabrieksteams door de invoering van het GT3-reglement plaatsmaakten voor klantenteams en er verwacht werd dat het probleem van de teamorders zich daarmee vanzelf had opgelost. Die verwachting is afgelopen weekend op de Norisring iets te hoopvol gebleken.

“Dit seizoen stonden er onafhankelijke teams aan de start, niet alleen fabrieksteams zoals in het verleden”, vertelt DTM-manager Frederic Elsner tegenover de Stuttgarter Zeitung. “We werden dan ook verrast door deze strategie.” Hoe het nu verder moet? “We gaan alle feiten op een rijtje zetten en dan aan de hand van de bevindingen hopelijk de juiste conclusies trekken”, aldus Berger, die naar eigen zeggen “slecht heeft geslapen” van de gebeurtenissen op de Norisring: “Ik ben al veertig jaar een autosportliefhebber in hart en nieren, maar zulke kunstmatige positiewissels kan mijn sporthart niet aan. Als een coureur op eigen initiatief een dergelijk besluit neemt in het belang van het team, oké. Maar daar ligt dan ook de grens. Het is absoluut onaanvaardbaar wanneer teams of coureurs de opdracht krijgen hun positie op te geven om een ander daarmee een voordeel te verschaffen.”

'Nog erger dan F1-teamorders Ferrari'

Berger vindt de stalorders bij Mercedes nog erger dan die bij het team Formule 1-team van Ferrari in de jaren dat Rubens Barrichello geregeld aan de kant moest gaan voor teamgenoot Michael Schumacher: “Ik kan me de golf van verontwaardiging nog wel herinneren toen Rubens Barrichello de zege moest afstaan aan Michael Schumacher”, blikt Berger terug op de GP van Oostenrijk in 2002, waar de Braziliaan in het zicht van de eindstreep van zijn gas ging. “In dit geval hebben we het over een teamoverschrijdende afspraak. Dat is nog van een heel andere orde, die ik zowel sportief als persoonlijk niet kan accepteren.”

Naast de kritiek op Mercedes is Berger ook niet mild in zijn oordeel over de actie van Van der Linde bij de start, die zich inmiddels wel heeft verontschuldigd voor zijn overijverige uitremactie in de eerste ronde: “Kelvin is in mijn optiek over de schreef gegaan. Zijn actie in de eerste bocht was onaanvaardbaar. Zowel op sportief vlak, maar ook in het kader van de veiligheid. Zijn stevige acties aan het adres van Götz kun je misschien nog als hard racen bestempelen, maar het feit dat hij in de eerste bocht de klassementsleider uit de race neemt mogen we als kampioenschap niet accepteren”, aldus Berger, die daarmee tevens kritiek uit op het besluit van de stewards om Van der Linde slechts een tijdstraf van vijf seconden op te leggen.

Titel met een nare bijsmaak

Heeft de 62-jarige Berger dan alleen maar een naar gevoel overgehouden aan de ontknoping van het DTM-seizoen? Nee, want met Maximilian Götz heeft de Duitse raceklasse volgens de voormalig F1-coureur wel een terechte kampioen: “Maximilian heeft het hele jaar constante prestaties geleverd. Ik ben dan ook blij voor hem. Maximilian kan er verder ook niks aan doen dat deze titel om andere redenen misschien een ietwat nare bijsmaak heeft gekregen.”

VIDEO: Bekijk de laatste DTM-race op de Norisring