Lawson is Van der Linde te snel af voor laatste DTM-pole 2021

Met een bijzonder lage temperatuur van nog geen zes graden Celsius begonnen de DTM-coureurs zondag om 10.00 uur aan de laatste kwalificatie van het seizoen. De ogen waren op de korte Norisring vanzelfsprekend gericht op het drietal coureurs dat nog een kans maakt op de titel. Liam Lawson verdedigt vandaag een voorsprong van 18 punten op Kelvin van der Linde, terwijl Maximilian Götz na zijn zege op zaterdag tegen een achterstand van 19 punten aankijkt.

In de openingsfase van de twintig minuten durende kwalificatie maakte Götz de beste indruk van de drie titelkandidaten. Hij bivakkeerde lange tijd in de top-drie, terwijl Van der Linde achteraan in de top-tien bungelde en Lawson zelfs bij de laatste vier stond. Na een bezoek aan de pits wisten de nummers 1 en 2 in de titelstrijd de rollen echter om te draaien. Lawson katapulteerde zich plotseling naar de eerste positie en wist zijn tijd vervolgens verder en verder aan te scherpen tot 48.622. Dat bleek uiteindelijk voldoende voor de pole-position, zijn tweede van het weekend op het stratencircuit in Nürnberg en zijn vierde van het seizoen.

Daarachter schoof Van der Linde in de slotfase op naar de tweede positie. Uiteindelijk gaf de coureur van Abt Audi 0.041 seconde toe op zijn titelrivaal, met wie hij de eerste rij deelt tijdens de laatste race van het seizoen. Invaller Nick Cassidy reed op een tiende van AF Corse Ferrari-teamgenoot Lawson naar de derde startpositie, gevolgd door Mercedes-vijftal Lucas Auer, Philip Ellis, Dani Juncadella, Arjun Maini en Götz. De derde titelkandidaat moet proberen zijn kansen op de titel levend te houden vanaf de achtste startpositie. Nico Müller reed de negende tijd, Maximilian Bukh completeert de top-tien. De verschillen waren overigens bijzonder klein in deze kwalificatie, met de top-twaalf binnen een halve seconde van de snelste tijd en alle twintig rijders binnen één seconde van polesitter Lawson.

Lawson pakte met zijn pole drie punten en staat in het kampioenschap nu op 227 stuks. Dat zijn er 19 meer dan Van der Linde heeft. Götz scoorde van het drietal als enige niets in de laatste kwalificatie, hij kijkt nu tegen 22 punten achterstand aan. De laatste race van het DTM-seizoen 2021 begint zondag om 13.30 uur.

Uitslag DTM Norisring - Kwalificatie 2

