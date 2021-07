Highlights: Ellis en Götz pakken op Lausitzring eerste DTM-zege

Na het openingsweekend op Monza kwam het vernieuwde DTM-kampioenschap afgelopen weekend in actie op de Lausitzring. In tegenstelling tot de voorgaande jaren werd er op het Oost-Duitse circuit na start/finish niet meteen linksaf geslagen, maar werd de eerste kombocht van de tri-oval opgenomen in het parcours.

De razendsnelle eerste bocht vergde in de eerste race op zaterdag meteen een slachtoffer: Esmee Hawkey vloog met haar Lamborghini namelijk hard in de muur. Polesitter Sheldon van der Linde kende een beduidend betere race, maar in de tweede fase van de wedstrijd was de Zuid-Afrikaan niet opgewassen tegen Philip Ellis. In de 21ste ronde nam Ellis de kop, om vervolgens met de Mercedes naar zijn allereerste DTM-zege te soleren.

Highlights Race 1

In de tweede race op zondag mocht Ellis vanaf pole-position gaan jagen op zijn tweede zege in de DTM. Met het nodige succesballast aan boord kon de in München geboren Mercedes-rijder het tempo van de concurrenten echter niet bijbenen. Kelvin van der Linde – de oudste van de broertjes Van der Linde – kwam aan kop te liggen, maar de DTM-goden waren de Zuid-Afrikaan niet goed gezind. Een kortstondig technisch probleem met zijn Audi zorgde ervoor dat Van der Linde snelheid verloor, waardoor Maximilian Götz de leiding in de schoot geworpen kreeg. De Duitser pakte het cadeautje dankbaar uit, om zo de vierde verschillende racewinnaar in vier races te worden.

Highlights Race 2

Over twee weken gaat het DTM-seizoen verder in Belgisch Limburg. Op 7 en 8 augustus zal er worden geracet op het circuit van Zolder.