Definitief exit voor Ten Brinke: "Dankbaar dat auto zo veilig is"

Ten Brinke lag op koers voor een podiumplek in de derde etappe van de Dakar toen hij op kilometer 360 crashte. Dat kwam omdat Ten Brinke door een diepe greppel reed met een forse sprong als gevolg. Zelf verklaarde Ten Brinke dat de wagen in de lengterichting zo’n vier keer over de kop sloeg. De Hilux van Overdrive Racing raakte daarbij zwaar beschadigd.

Wonder boven wonder bleven Ten Brinke en zijn navigator Colsoul ongedeerd bij het incident. Urenlang moesten de twee wachten op assistentie van Overdrive, dat ook een truck in de wedstrijd heeft zitten. Deze vrachtwagen was echter dusdanig ver achterop geraakt dat reparatie of berging een hele klus zou worden. Uiteindelijk heeft Ten Brinke even voor middernacht in Saudi-Arabië laten weten dat de Dakar definitief voorbij is. “Dakar 2021 is voorbij”, schrijft hij. “Ik ben heel erg dankbaar dat Tom en ik ongedeerd zijn gebleven door de sterke wagen. Dank aan alle sponsoren, fans, volgers, familie en vrienden voor de onvoorwaardelijke steun.”

In de Dakar bestaat er een Experience-klassement waar uitgevallen deelnemers alsnog hun weg kunnen vervolgen na de rustdag. Dit klassement is echter niet bedoeld voor de elite-rijders en dat is nou net de klasse waar Ten Brinke bij hoort, dankzij een etappezege eerder. Hij kan dus niet meer starten in het vervolg van de wedstrijd.

De derde etappe in Dakar 2021 werd voor de Nederlandse deelnemers een rampzalige dag. Vroeg in de ochtend crashte Maurik van den Heuvel al met zijn Scania, hij moest vrijwel direct opgeven. Alexander Koot moest de nacht na de tweede etappe in de woestijn doorbrengen en stond niet aan de start van de derde etappe. Richard de Groot werd ook het slachtoffer van een duik over een duin. De Groot en monteur Mark Laan zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek, volgens navigator Jan Hulsebosch zouden ze ‘enkele breuken’ hebben.