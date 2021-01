Coronel zag veel ellende: “Echt een gevaarlijke dag”

Maurik van den Heuvel ging vroeg in de etappe al over de kop met zijn vrachtwagen, hij moest de wedstrijd verlaten. Verderop ging het mis voor Bernhard ten Brinke, die grote schade overhield aan zijn Toyota Hilux. Het is nog maar de vraag of de beste Nederlander van de afgelopen jaren de finish van deze etappe zal halen. Coronel zag het om zich heen gebeuren, vertelde hij in gesprek met Rallymaniacs.

“Er zat heel veel snelheid en variatie in, de duinen waren wel echte jongens”, aldus Tim. “Je moest echt heel erg hoog, maar de afstappen daarna waren zo heftig… Wij hebben ook twee keer een waarschuwing gehad waarbij we op de neus terechtkwamen. Toen besloot ik voor mezelf om vooral door het zijraam te kijken en de duinen schuin te pakken, zoals anderen dat ook doen. Dan heb je wat meer overzicht. Het was absoluut een gevaarlijke dag. Daar zijn we nog even gestopt en hebben we gefilmd. Die waren ook over de kop gegaan, maar dan vooral in een greppel. We zaten net achter Van den Heuvel die gecrasht waren, die stapten net uit. Daar waren al andere auto’s bij, daar zijn we niet bij gestopt. Maar het was echt een gevaarlijke dag."

Na drie dagen is Coronel de beste Nederlander bij de auto’s en bezet hij de 34ste plaats. “Ik had niet verwacht dat de competitie zo sterk zou zijn, maar we zijn erg content”, aldus Coronel. “Af en toe willen we iets meer topsnelheid, dat is soms frustrerend. Er zijn ook wat andere puntjes waarbij we achterlopen op die professionele jongens. Verder hebben we geen klap verkeerd gedaan, de auto niet, Tom heeft geen fout gemaakt. Ik ben twee keer op het neusje terechtgekomen, maar verder was dit een prachtige dag. Dit was echt een etappe zoals je die mee wilt maken.”