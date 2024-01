Voor de gebroeders Coronel verloopt de Dakar Rally van 2024 zo goed als gewenst. Ook in de negende etappe zette de tweeling weer een stap, waardoor het grote doel van de top-twintig in het klassement voor het grijpen ligt. Daar hielp een foutloze negende etappe ook bij. De Century waarmee zij rijden hield het goed en het was verder prima dag. Over het parcours had Tim Coronel nog wel wat te vertellen. "Ik vroeg me op een gegeven moment af of er nog wel een einde aan kwam, alleen maar van die kleine sprongetjes. Dat lag onze auto wel goed, maar er zaten ook wel wat steile klimmen in", noemt Tim. Die klimmen waren net als in de achtste etappe niet eenvoudig voor de auto. "Die haalden we niet in een keer, maar met een ommetje ging dat goed."

Tom Coronel is naar Saudi-Arabië afgereisd met de taak om de auto goed door de woestijn heen te navigeren en tot nu toe gaat dat erg goed. "We hebben alle waypoints gehaald, maar wel een paar keer moeten zoeken", geeft de jongste broer in alle eerlijkheid toe. "Eentje lag er sneaky verstopt in een klif, maar dat ging hartstikke lekker." Net als zijn broer Tim vindt Tom dat het parcours in de etappe bijzonder was. "Het was ook heel divers, met zwaar zand en allerlei moeilijke paden over rotsen. We hadden zelfs een trail parcours erin zitten, ik vond het een hele gave proef."

De hele Dakar houdt de Century waarmee de broers de proeven aangaan het goed en ook in de etappe van dinsdag ging de auto soepel over het parcours heen. "De auto hield zich goed, dat vind ik wel knap", noemt Tim Coronel, die wel een klein verbeterpuntje ziet voor de komende dagen. "Ik had het idee dat de versnellingsbak niet helemaal fijn voelde in de derde versnelling, daar rijden we nu al twee dagen mee. Dat kijken we in het bivak nog even na." Daarmee ging dus wat tijd verloren, maar de meeste achterstand kregen de broers door het stof van de concurrenten. "In het laatste stukje kwam er een beetje stof in de auto. Er zat dus nog wel wat meer tempo in", erkent Tim.