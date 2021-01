Ook De Groot uit Dakar, team voor controle naar medisch centrum

Het nieuws dat De Groot gecrasht zou zijn ging al een paar uur rond, maar pas halverwege de middag bevestigde het team het nieuws. De Groot, navigator Jan Hulsebosch en Mark Laan zijn voor controle meegenomen naar het medisch centrum. Na kilometer 292 in de proef ging het helemaal mis. Op social media verklaarde men: “We moeten jullie helaas laten weten dat we gecrasht zijn en dat voor ons de Dakar 2021 officieel ten einde is. Richard, Jan en Mark zijn ter controle met een helikopter van de plaats van het ongeval naar het medisch centrum hier op het bivak gebracht. Daar zullen zij verder onderzocht worden op eventuele verwondingen.”

Het team liet in het bericht verder weten dat de bemanningsleden op eigen kracht van de helikopter naar het medisch centrum gelopen zijn. Vanzelfsprekend overheerst de teleurstelling bij het Firemen Dakarteam, dat dit jaar voor het eerst de beschikking had over een ex-De Rooy Iveco. Het begin van de rally was aardig met drie top-twintig klasseringen.

De derde etappe van Dakar 2021 gaat voor de Nederlandse deelnemers de boeken in als een ware bijltjesdag. Maurik van den Heuvel moest dinsdagochtend vroeg al opgeven toen hij over een duin vloog. De truck kwam daarbij op het dak terecht en de schade was niet te herstellen om de Dakar te vervolgen. De bemanning bleef ongedeerd. Bij de auto’s liep Bernhard ten Brinke flinke averij op toen hij op 40 kilometer van de finish crashte. Hij en navigator Tom Colsoul bleven eveneens ongedeerd.

Foto: Firemen Dakarteam