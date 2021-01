Honda herziet tactiek: "Etappes winnen heeft geen zin"

Joan Barreda zegevierde maandag op overtuigende wijze, maar moest dat dinsdag in de derde etappe rond Wadi Ad-Dawasir bekopen met een flink pak slaag. Het openen van de etappes is dusdanig lastig met de huidige roadbooks dat het eigenlijk nadelig is om etappes te winnen. Bovendien zijn de leidende motorrijders ’s ochtends de eerste deelnemers die het parcours moeten tackelen, waardoor het vaak onverstandig is om veel risico te nemen. Het overkwam KTM-coureur Toby Price een dag eerder al. De Australiër verloor veel tijd in de tweede etappe nadat hij de eerste op zijn naam schreef. Zo staat het klassement bij de motoren tot nu toe iedere dag op z’n kop. Bij Honda peinzen ze over een manier om het jojo-effect te doorbreken.

“Het is lastig, Joan [Barreda], [Pablo] Quintanilla en ik zitten in hetzelfde schuitje”, constateerde Dakar 2020-winnaar Ricky Brabec dinsdag na aankomst in het bivak. “De ene dag rijden we vooraan en de volgende verliezen we veel tijd. Dat is frustrerend. We komen op deze manier niet terug in de running [voor de overwinning]. We moeten een manier vinden om weer in de top-tien te komen, maar het lastig om daar een bepaald tempo voor te vinden. Je komt van achteren, je bent competitief en je wilt pushen om geen tijd te verliezen. Ik weet niet hoe je zevende moet worden om zo een betere positie te hebben. Het is lastig, maar we moeten een nieuwe strategie vinden en proberen om ergens in de top-tien te komen. Het heeft geen zin om steeds etappes te winnen, zoals de andere dagen.”

Brabec vond al snel de aansluiting bij Barreda, samen reden ze naar het eind van de 403 kilometer lange etappe. Het verlies van Barreda bedroeg bijna 25 minuten. “We moesten vanochtend openen en dan kun je weinig doen”, verklaarde een teleurgestelde Barreda. We willen graag schade beperken, maar uiteindelijk moeten we accepteren dat we de proef moeten openen. Uiteindelijk kwamen we nog wel met een groepje als eerste aan de finish. De etappes zijn heel lastig, maar dat moeten we accepteren. We moeten het dag voor dag bekijken.”

Als gevolg van de schommelingen tussen de fabrieksrijders is het nu de Amerikaan Skyler Howes die aan de leiding gaat bij de motoren. Howes rijdt in dienst van Bart van der Velden, de teambaas van het Nederlandse BAS Dakar Team.