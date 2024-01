Afgebroken wiel zet streep door klassementsambities Dakar broers Coronel

De tweede week voor de boers Tim en Tom Coronel in de Dakar Rally begon goed, maar tijdens de tiende etappe ging het goed mis. In het begin van de dag hadden de tweelingen een strak tempo te pakken, maar door een technisch probleem zagen zij een top-klassering verdwijnen. Een afgebroken voorwiel gooide de klassementsambities door de war. Het was voor het eerst een groot probleem voor de Coronels deze Dakar. "We hebben tot nu toe nul problemen gehad, maar dit hoort wel bij Dakar. Heel erg jammer, maar aan de andere kant, moeten we het beste ervan maken", zucht Tim Coronel, de oudere van de twee. "Sportief gezien kunnen we de top-twintig gedag zeggen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dit is Dakar."

Het moment dat het wiel afbrak kwam voor de broers als een verrassing. De hele dag zaten ze er goed bij en was er geen vuiltje aan de lucht. "We reden lekker en hadden een goed ritme te pakken, alle caps waren goed en we zaten rond de 25e tijd", somt Tom op. "Op een recht stuk met niemand voor of achter ons breekt het wiel plots af. Echt een harde klap." Het bleek ook wel dat het een harde klap is, gezien waar ze het wiel vonden. "Die lag een paar honderd meter verderop." De oorzaak is nog niet achterhaald, al heeft de jongste van de tweeling wel vermoedens: "Waarschijnlijk was het de stuurkogel of een kogel van de ophanging. We hebben geen harde klappers gemaakt of iets anders raars gedaan, dus dit was wel gek."

In de woestijn konden de broers niet de auto zelf repareren, maar eenmaal met wat hulp kwamen ze weer snel in gang. "We moesten alleen wachten op een wheelhub. Normaal gesproken hebben we die bij, maar vandaag niet. De rest wel, we hebben twee uurtjes gewacht en in een uur zat alles weer goed", legt Tom uit. "Daarna weer onderweg, in het donker. Toen was het navigeren serieus moeilijk. We zijn aan de finish, dat is het belangrijkste." Vooraf aan de Dakar was het doel twintigste in het klassement worden. Ondertussen moet daar wel een wonder voor gebeuren, de Coronels staan dik drieënhalf uur achter op die positie.