Loeb pakt tweede etappezege van Dakar 2022, Ten Brinke opnieuw zesde

Na een welverdiende rustdag kregen de Dakar-deelnemers zondag een klassementsproef van 401 kilometer voorgeschoteld tussen Riyadh en Al Dawadimi. Het gevecht om de etappezege liep al snel uit op een strijd tussen de grote namen van drie verschillende fabrikanten. Klassementsleider Nasser Al-Attiyah, negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Loeb en drievoudig Dakar-winnaar Carlos Sainz noteerden namelijk alle drie snelle tussentijden.

Het trio profiteerde van een lagere startpositie, waardoor zij voor een groot deel de sporen konden volgen van de eerder vertrokken deelnemers. In het eerste deel van de special was Sainz nog de snelste met zijn Audi, maar vanaf het tweede checkpoint nam Loeb het heft in handen. Na 3 uur, 9 minuten en 32 seconden tikte de Fransman als snelste aan bij de finish, wat hem zijn zestiende etappezege in totaal opleverde in de Dakar Rally.

Leiding Al-Attiyah komt niet in gevaar

Ondanks zijn tweede dagsucces deze rally wist Loeb in het algemeen klassement nauwelijks in te lopen op klassementsleider Al-Attiyah. De Toyota-rijder eindigde de etappe namelijk als tweede op 5.26 minuten achterstand, waardoor hij met nog vijf etappes te gaan nog altijd drie kwartier voorsprong in handen heeft. Sainz moest op bijna acht minuten genoegen nemen met de derde plaats en finishte daarmee vlak voor stalgenoot Stéphane Peterhansel. Beide Audi-rijders waren na de eerste etappe al kansloos voor het gevecht om de eindzege.

De top-vijf werd zondag compleet gemaakt door Yazeed Al Rajhi, die daarmee nog enigszins de schade beperkte van zijn nadelige startpositie. De als derde vertrokken Toyota-rijder kon echter niet voorkomen dat hij de tweede plek in het algemeen klassement weer moest inleveren bij Loeb. Ondanks het tijdverlies van tien minuten verstevigde Al Rajhi wel zijn positie in de top drie. Giniel de Villiers, die voorafgaand aan de etappe vierde stond in het algemeen klassement, kwam onderweg namelijk stil te vallen met technische problemen. De Zuid-Afrikaan had bijna een uur stilgestaan voordat hij door stalgenoot Henk Lategan weer op gang werd geholpen, waardoor hij kansloos is voor een gevecht om een podiumklassering.

Ten Brinke weer zesde, Van der Valk slaat over de kop

In tegenstelling tot De Villiers kende Bernhard ten Brinke zondag een goede dag met zijn Toyota Hilux. De Zeddammer eindigde de special namelijk voor de tweede etappe op rij keurig als zesde. Ten Brinke gaf aan de finish ruim twaalf minuten toe op de snelste tijd van Loeb, maar was daarmee sneller dan Lucio Alvaraz en de Audi van Mattias Ekström. Nani Roma en Vladimir Vasilyev maakten de top-tien bij de auto’s compleet.

Bij de SSV’s waren er al vroeg in de etappe problemen voor Gert-Jan van der Valk en Branco de Lange, die vroeg in de etappe na een foutje over de kop sloegen. Het duo lijkt daarbij ongedeerd te zijn gebleven en is na de crash via de openbare weg teruggereden naar de start van de proef. Bij de lichtgewicht prototypes waren er problemen voor navigator Wouter Rosegaar, die met de Zweed Sebastian Eriksson tweede staat in het algemeen klassement. Het duo heeft ruim drie kwartier verloren na een technisch probleem aan hun CAN-AM Maverick.

Uitslag auto's - Etappe 7

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. FRA Sébastien Loeb Prodrive 03:09:32 2. QAT Nasser Al-Attiyah Toyota +05m26s 3. SPA Carlos Sainz Audi +07m43s 4. FRA Stéphane Peterhansel Audi +09m40s 5. SAU Yazeed Al Rajhi Toyota +10m03s 6. NED Bernhard ten Brinke Toyota +12m54s 7. ARG Lucio Alvarez Toyota +13m37s 8. ZWE Mattias Ekström Audi +14m42 9. SPA Nani Roma Prodrive +15m50s 10. RUS Vladimir Vasilyev BMW +18m05s - 37. NED Tim Coronel Century +42m43s - NED Maik Willems Toyota + - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK +