Debutant Van Groningen vervolgt de Dakar voor spek en bonen

Van Groningen kan zijn weg nog wel vervolgen in de Dakar Rally, al doet hij dat buiten mededinging. Hij mag verder in het zogenaamde Experience-klassement, dat sinds vorig jaar in het leven is geroepen. Het betekent dat hij vanuit de achterhoede mag starten en ook gewoon het reguliere wedstrijdparcours afwerkt, maar dat hij niet in de uitslag opgenomen wordt en – als hij de eindstreep haalt – geen medaille krijgt. Zo gunt de organisatie uitgevallen deelnemers een tweede kans.

Voor Van Groningen kwam de Dakar dinsdag tot een eind nadat hij in de duinen stilviel met een kapot differentieel. De ex-De Rooy Iveco had enkel nog aandrijving op de achterwielen en daarmee was het geen doen om de proef uit te rijden. Na uren ploeteren kwam de equipe terug uit de duinen en hebben ze de openbare weg opgezocht waarna ze richting het bivak gegaan zijn. Daar lag de officiële finish van de proef en het team kreeg toestemming om vandaag weer van start te gaan. Op de startlijst staat Van Groningen echter ingedeeld in het Experience-klassement.

Van Groningen besloot zijn pijlen op de Dakar te richten nadat de Africa Eco Race – waar hij aanvankelijk zou starten – afgelast werd vanwege het coronavirus. Een dag eerder moest Alexander Koot, de tweede man van de Dust Warriors-formatie, het strijdperk al verlaten. Ook hij gaat naar verwachting van start in het Experience-klassement.

Het betekent dat er inmiddels vijf Nederlandse trucks uitgevallen zijn in de Dakar van dit jaar. Naast Van Groningen en Koot hebben ook Gert Huzink, Maurik van den Heuvel en Richard de Groot de wedstrijd reeds verlaten. De Groot en Van den Heuvel zullen in ieder geval niet meer starten, van Huzink is nog onduidelijk of hij voor spek en bonen gaat racen.

Foto: Rally Team Dust Warriors/Rallymaniacs