Bernhard ten Brinke verscheen door zijn late invalbeurt voor Erik van Loon totaal onvoorbereid aan de start van de Dakar Rally, maar desondanks heeft hij de smaak aardig te pakken met de vernieuwde Toyota Hilux. Zondag verloor hij in de eerste etappe net als een flinke aantal grote namen nog flink wat tijd, maar in de tweede en derde etappe zat de Nederlander er qua snelheid goed bij. Maandag leverde het hem de tiende plek op in de daguitslag, waarna Ten Brinke dinsdag bij het merendeel van de tussenpunten als negende doorkwam.

In het slot van de 255 kilometer lange special ging het echter mis voor Ten Brinke en navigator Sebastien Delaunay. Vlak na het tussenpunt op 168 kilometer stond hij ruim een uur lang stil in de woestijn: “Wat een dag”, blikt Ten Brinke terug op de etappe. “We waren geweldig begonnen en lagen zelfs negende. Helaas brak 80 kilometer voor de finish de aandrijfas. Een hoop problemen later hebben we de etappe zonder stuurbekrachtiging uit kunnen rijden. We geven echter niet op. Morgen is weer nieuwe dag.”

Gebroeders Coronel hebben geen tijd om te stoppen

Ten Brinke kwam uiteindelijk op bijna twee uur achterstand van etappewinnaar Carlos Sainz als 68ste aan de finish. Een stuk beter verging het de broertjes Coronel, die met een 31ste tijd de beste Nederlanders waren bij de auto’s. Het verging de tweeling zelfs zo goed dat Tim Coronel weigerde te stoppen bij de stilgevallen Ten Brinke, waar broer Tom even wilde filmen met de TomCam.

“Tim komt steeds meer in racemodus”, vertelde Tom aan de finish. “En het tempo was echt zo lekker, dat hij niet wilde dat we stopten bij Bernhard. En daar had hij ook wel gelijk in. Het was een super mooie dag, met een goed resultaat. Het was een snelle proef met plateaus, lange uitgestrekte duinen van wel 10 kilometer, dan weer plateaus, duinen, enzovoorts. En aan het eind veel stenen in een wadi, een drooggevallen rivierbedding.”

Vertrouwen in de auto groeit

Het terrein beviel broer Tim prima: “Het rijden ging heerlijk. Het vertrouwen in de auto groeit. We hadden ook wel een beetje geluk dat we achter een snelle Chinees zaten in de duinen, waardoor we zelf minder risico hoefden te nemen en het gas erop konden houden.”

#247 Maxxis Dakarteam Century: Tim Coronel, Tom Coronel Foto: A.S.O.

“Voor de banden was het wel een moeilijke dag”, vervolgt Tom. “Wij roken rubber en Tim schrok; die was bang dat wij het waren, maar ik wist 100 procent zeker van niet. Dat klopte: het was die Chinees vóór ons.”

In het algemeen klassement staan de broers Coronel nu op een keurige twintigste plek. Woensdag staat de deelnemers de langste klassementsproef van de rally te wachten. Dan zal er 465 kilometer afgelegd moeten worden op weg naar hoofdstad Riyadh.