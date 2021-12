Rossi maakt indruk bij GT-test met het Belgische WRT in Valencia

WRT-teammanager Vincent Vosse is van mening dat Valentino Rossi uitstekend past in de Pro-klasse van het GT World Challenge Europe-kampioenschap. "Hij is niet alleen een legendarische motorrijder, maar ook als autocoureur is hij indrukwekkend", liet Vosse aan Motorsport.com weten. "Gezien zijn werkwijze en feedback weet ik zeker dat hij competitief kan zijn. Dat kan bijna niet anders. Hij is nu nog een 'silver' coureur omdat hij maar vier of vijf autoraces heeft gereden, maar mijn doel is om hem in een Pro-wagen te zetten."

Het WRT-team testte vorige week drie dagen op Ricardo Tormo. Donderdag, de derde dag, was bedoeld om te bekijken of er een samenwerking in zit. "Ik zou hem graag in een van mijn wagens willen hebben", bekende Vosse naderhand. "Ik ben zeer geïnteresseerd. Alles is nog open. We zijn in gesprek."

Geen tijden bekend

WRT heeft geen informatie naar buiten gebracht over de rondetijden die door Rossi werden geklokt op de Spaanse renbaan. Wel liet Vosse weten dat de zevenvoudig MotoGP-kampioen een hele dag heeft gereden op Ricardo Tormo, de plek waar hij vorige maand afscheid nam van de MotoGP. De Audi was voorzien van het vertrouwde 46, het nummer waar Rossi sinds 1996 mee reed in het wegracen.

Vosse sluit niet uit dat 'The Doctor' deel gaat uitmaken van de LMP2-plannen van WRT, maar dat het nu eerst gaat om het GT3-racen. WRT wil volgend jaar hetzelfde GTWCE-programma draaien als in 2022, met vier wagens in de Endurance Cup en drie in de Sprint Cup.

Rossi stopte in november met de MotoGP. De 42-jarige Italiaan concentreert zich nu op het autoracen, waarin hij al de nodige ervaring heeft opgedaan. Begin januari doet hij voor de derde keer mee aan de Gulf 12 Hours in Abu Dhabi. Hij komt op het Yas Marina Circuit uit met een Kessel Racing Ferrari 488 GT3 Evo, samen met Luca Marini and Alessio Salucci.