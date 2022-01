Officieel: Valentino Rossi gaat voltijd GT-racen bij Team WRT

Dat Valentino Rossi na zijn MotoGP-carrière in de autosport wilde stappen, was al een tijdje duidelijk. Nu is bekend wat de negenvoudig wereldkampioen op twee wielen precies gaat doen: een volledig seizoen in de GT World Challenge Europe afwerken met Team WRT. Rossi kwam in december al voor de uiterst succesvolle Belgische raceformatie in actie tijdens een test in Valencia. Daarna is er aan een overeenkomst gewerkt, die inmiddels door beide partijen is ondertekend.

Rossi zal in de GT World Challenge Europe zowel in de Endurance Cup als in de Sprint Cup aantreden met een Audi waarop, hoe kan het ook anders, startnummer 46 prijkt. Zijn eerste afspraak met Team WRT zijn de testdagen die voor 7 en 8 maart gepland staan op Paul Ricard. Het raceprogramma begint in het eerste weekend van april op het circuit van Imola met een race om de Endurance Cup. De eerste ontmoeting in de Sprint Cup is op 30 april en 1 mei op Brands Hatch.

“Ik ben erg blij dat ik met Team WRT een volledig programma in de GT World Challenge Europe kan gaan afwerken”, reageert Rossi. “Iedereen weet dat ik altijd al een grote passie heb gehad voor autoracen en dat ik altijd al interesse had om op vier wielen te gaan racen nadat er aan mijn tijd in de MotoGP een einde was gekomen.” Rossi laat weten dat hij graag op een ‘hoog niveau’ wilde gaan racen bij een team met ‘de juiste professionele instelling. “Team WRT is de perfecte match gebleken. Ik kijk ernaar uit om samen met hen aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”

WRT-teambaas Vincent Vosse heet Rossi van harte welkom. “Ik weet zeker dat veel fans net als wij erg verheugd zullen zijn met het nieuws dat Rossi aan een nieuwe carrière op vier wielen begint. We kennen hem allemaal als een groot kampioen uit de motorsport, maar bovenal is hij een echte racer en een uiterst professionele atleet. Hij is erop gebrand om zo succesvol mogelijk te worden in het nieuwe avontuur dat hij besloten heeft aan te gaan. Dat is de reden waarom we graag met hem wilden gaan werken. De test in Valencia was beide partijen extreem goed bevallen, zowel wat betreft technische feedback als manier van werken. Vervolgens zijn we verder gaan kijken.”

Rossi zal ook in Nederland racen. In het weekend van 17, 18 en 19 juni is de GT World Challenge Europe namelijk op Circuit Zandvoort. Eind juli debuteert hij vervolgens in de 24 uur van Spa.

Valentino Rossi samen met Vincent Vosse, de teambaas van Team WRT Foto: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH