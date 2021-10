De 26-jarige Aitken was op 31 juli betrokken bij een zwaar ongeval tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps. De reserverijder van het F1-team van Williams crashte in Raidillon, waarna er nog drie andere auto’s op hoge snelheid bovenop de Lamborghini knalden. Aitken moest na de crash afgevoerd worden naar het ziekenhuis, waar de artsen een gebroken sleutelbeen, een gebroken wervel en een longkneuzing vaststelden bij de coureur

Na zijn crash stond Aitken bijna tien weken lang aan de kant, maar afgelopen weekend kon hij tijdens het laatste raceweekend van de GT World Challenge Europa in Barcelona eindelijk weer achter het stuur klimmen. Aan boord van de Emil Fray Racing Lamborghini knokte de coureur zich samen met teamgenoten Konsta Lappalainen en Arthur Rougier meteen naar een verdienstelijke zesde plaats. Die prestatie was extra knap omdat Aitken sinds de crash in de Belgische Ardennen nauwelijks meer achter het stuur van de GT3-bolide had gezeten. Op de vrijdag voor het raceweekend klom hij voor het eerst sinds het ongeval pas weer achter het stuur voor een paar testrondjes over het Catalaanse asfalt.

“Ik voelde me meteen goed in de auto, dus daar had ik geen enkele moeite mee. Het was gewoon geweldig om weer terug te zijn”, blikt Aitken glunderend terug op zijn rentree. “Er waren wel wat lichte pijntjes, maar dat werd nooit echt een probleem. Ik had meteen de snelheid weer te pakken, binnen een paar rondjes.”

“Het was ook een genot om weer met het team samen te kunnen werken. Ik voelde meteen de verbeteringen die ze hebben geboekt. Niets revolutionairs, maar gewoon die kleine stapjes die je helpen met de afstelling.”

Debuutseizoen in GT3

Met zijn rentree in Barcelona kwam er meteen een einde aan Aitkens allereerste seizoen in de GT’s. De Britse Koreaan was tot dusver vooral de single-seaters gewend, maar de GT3-racerij is hem ondanks de crash in Spa alleszins bevallen: “Ik heb er echt van genoten en ik heb een hoop geleerd. Ik wilde begin dit jaar iets compleet nieuws uitproberen en ik geloof dat ik daar wel in geslaagd ben. Het is van waarde voor mijn algehele vaardigheden als coureur en het was goed om weer eens een andere auto uit te proberen en kennis te maken met andere circuits. Het team was ook fantastisch, ik heb absoluut een goed beeld gekregen van de GT-racerij.”

Het seizoen van Aitken zit er na de slotrace van de GT World Challenge nog niet op. In december zal hij nog de laatste twee raceweekenden van het Formule 2-seizoen voor zijn rekening nemen. Deze worden in het voorprogramma van de Formule 1 verreden in Saudi-Arabië en Abu Dhabi.