Coronel in 2020 met Comtoyou Audi in WTCR

Coronel krijgt in 2020 dan wel een andere auto, hij blijft bij het Belgische Comtoyou racen. Bij dat team reed hij vorig seizoen in de Cupra, maar het team heeft dankzij tegenvallende resultaten afscheid genomen van die wagen. Toch voelde Coronel wel een goede klik met het team. “Het is inderdaad een andere auto, maar met hetzelfde team als vorig jaar”, verklaarde hij. “Ik hecht er waarde aan om langere tijd bij hetzelfde team te rijden. Vorig jaar was er absoluut een klik met Comtoyou Racing. De samenwerking verliep van beide kanten naar wens en nu hebben wij de overstap naar Audi gemaakt.”

Het Duitse merk is voor Coronel niet bepaald onbekend: “Het team heeft ook met dit merk al langer ervaring. Ook voor mij is Audi niet geheel nieuw: in 2001 reed ik al eens met een Audi de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar maakte Audi haar belangstelling kenbaar tijdens de TCR 500 in Spa. Ze wilden een samenwerking met het team en mij als coureur. Dit gaf een goed gevoel ook omdat zij op meerdere manieren in dit verhaal participeren. Technisch gezien lijkt deze Audi absoluut op de Cupra van vorig jaar, maar na mijn eerste tests in Spanje op de voor dit jaar nieuwe Goodyear-banden verraste de RS 3 mij echt. Op belangrijke details verschilt hij toch en dat geeft mij een goed gevoel. Verder weten we ook al dat wij voor het eerste raceweekend nog het nodige gaan testen om de auto te finetunen.”

Coronel begint aan zijn 31ste jaar in de racerij en verandert daarom van startnummer: “Vorig jaar reed ik met startnummer vijftig, maar dit jaar start ik onder nummer 31. Verder ben ik met de nodige mensen nog eens in mijn raceverleden gedoken. Wanneer je de voorgangers van het huidige WTCR (ETCC, WTCC) erbij betrekt en teruggaat naar mijn race met de Carly Motors BMW in Estoril en daar de Europese TCR-races bijtelt, komt het totaal op 413 races. Er is ook niemand die al zolang in dit kampioenschap rijdt. Voeg je daar ook mijn overige toerwagenraces aan toe, zoals die met bijvoorbeeld de Citroën AX, DTCC BMW en meer, dan komt het totaal op 484 races. Dat, met de twintig WTCR-races van komend seizoen, brengt het totaal dit jaar zeker boven de 500 races in een toerwagen. Kortom, een uniek jubileum, dat wij dit jaar zeker gaan vieren.”

Het FIA WTCR-seizoen 2020 begint op 24 april in Hongarije. Tot zijn spijt staat Zandvoort niet meer op de kalender in 2020. “Natuurlijk is het jammer dat bij de tien circuits die we dit jaar met het WTCR bezoeken ons eigen Zandvoort ontbreekt. Ik snap het wel, want daar is momenteel zoveel aan de gang, maar ik hoop echt dat we in een volgend jaar ook hier weer te zien zullen zijn. Verder start het seizoen dit jaar wat later en beginnen we op de Hungaroring in Hongarije. Waar ik superblij mee ben is de uitdagende Nürburgring-Nordschleife. Dat wordt de tweede race van dit seizoen. Supergaaf! De teruggekeerde Salzburgring ken ik nog uit mijn WTCC-tijd en daar kijk ik zeker naar uit. Nieuw dit jaar is Inje Speedium in Zuid-Korea. Altijd goed als er ook weer nieuwe circuits in de titelstrijd zitten. Al met al bezoeken we tien circuits en ik kijk er absoluut naar uit om weer van start te gaan!”

