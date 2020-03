Catsburg wederom met Hyundai in WTCR

In 2019 runde BCR Racing de vier Hyundai’s i30 N TCR en pakte met Norbert Michelisz de titel in het sterke toerwagenkampioenschap. Komend jaar verdeelt het Koreaanse merk de krachten: Team Engstler treedt toe en zal twee wagens inzetten. Voor het debuterende team gaat Nicky Catsburg rijden, evenals Luca Engstler. Bij BCR blijven Michelisz en de ervaren Gabriele Tarquini aan boord. Catsburg begint aan zijn tweede volledige seizoen bij het merk.

“Ik ben hartstikke blij dat ik dit jaar weer WTCR mag doen”, begon Catsburg in gesprek met Motorsport.com. “Ik heb dit jaar een prachtig programma met drie fabrikanten. De combinatie endurance en sprint blijft heel leuk dus daar kijk ik erg naar uit. Het wordt echter absoluut niet makkelijk voor Hyundai. Er zijn weer BoP-wijzigingen aangekondigd dus we zullen zien wat we kunnen uitrichten. Ik hoop de resultaten van vorig jaar een beetje te verbeteren. Ik wil gewoon een goede job leveren voor het merk en het team. Wat dat precies inhoudt weet je van tevoren niet in een BoP-kampioenschap. Ik heb geen idee of we voor de titel kunnen gaan en hoe snel we zijn. Helaas werkt dat zo in dergelijke series. Het doel is gewoon om zo goed mogelijk mijn werk te doen en dan zien we vanzelf waar we staan.”

Catsburg ziet de overstap naar een ander team binnen Hyundai als een goede zet: “Heel veel verandert er niet. Het team heeft enorm veel ervaring met deze auto. Ik ken hen een beetje, heb al eens met hen getest. Ik verwacht dus niet veel problemen, ik denk zelfs dat het goed is voor een nieuwe, frisse kijk op bepaalde zaken. Luca ken ik ook al wel, hij viel vorig jaar in in Macau en deed dat erg goed. Hij maakt al langere tijd deel uit van de juniortak van Hyundai dus ik kijk erg uit naar de samenwerking.”