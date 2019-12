Video: Auto van Catsburg vat vlam tijdens WTCR-spektakel Sepang

Catsburg vertrok op slicks en dat bleek op het kletsnatte asfalt in Sepang een ongelukkige keuze. Het leidde ertoe dat hij zich verremde in de openingsronde en eigenlijk een passagier van zijn eigen auto werd. Dit leidde weer tot contact met Yvan Muller. De Fransman vreesde meteen voor zijn titelkansen, maar het was Catsburg die zelf het voornaamste slachtoffer werd. Zijn auto kwam namelijk kortstondig in brand te staan.

De coureur uit Amersfoort kon de bolide op eigen kracht verlaten en was gelukkig ongedeerd. Zijn team slaagde er zelfs in om de beschadigde auto tijdens de code rood (die logischerwijs op de brand volgde) grotendeels te repareren. De Hyundai startte wonder boven wonder ook nog, waardoor Catsburg doodleuk weer instapte en zich wilde melden voor de herstart. Dat feest ging echter niet door. Omdat hij de veroorzaker van de code rood was en bovendien technische ondersteuning had genoten, werd hij uitgesloten voor deelname.

Dat laatst gold trouwens ook voor de derde race, de seizoensfinale: Catsburg werd bestraft voor het incident in race twee en moest de laatste wedstrijd derhalve vanaf de zijkant aanschouwen. De wedstrijdleiding kwam hiermee tegemoet aan de klaagzang van Muller, die zich direct na het contact furieus toonde: "Meneer Catsburg heeft me al in drie races proberen te raken. De autosport is een fantastische sport, maar er is iemand hier die het niet verdient om op de grid te staan. Ik hoop dat hij een keer zwaar wordt gestraft."