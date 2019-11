WSBK Qatar: Rea domineert andermaal, Van der Mark weer zesde

Aangezien de titel al vergeven is aan Jonathan Rea en Alvaro Bautista op de tweede plek ook niet meer te achterhalen is, gaat het slotweekend in Qatar vooral over de strijd om plek drie in het WSBK-kampioenschap. Gisteren zagen we daarin al wat de Duitsers een 'Vorentscheidung' zouden noemen. Alex Lowes nam een voorschot op P3 met een podium, terwijl Van der Mark niet verder kwam dan P6. Om het tij te keren moest de Rotterdammer zaterdagmiddag als de wiedeweerga naar voren stormen vanaf de achtste startplek.

Dit lukte in de openingsfase nog prima. Van der Mark vocht zich binnen de kortste keren naar P5 en leek zelfs even de aansluiting bij Leon Haslam en zijn eigen teamgenoot Lowes te vinden. Op dit moment was Toprak Razgatlioglu trouwens al niet meer van de partij. De Turk had voorafgaand aan het weekend ook nog een aardige kans op P3, maar van hem heeft Van der Mark in Qatar niets te vrezen. Razgatlioglu kwam tijdens de vrijdagse race niet verder dan P11 en moest de Superpole-race helemaal aan zich voorbij laten gaan door technische problemen.

Problemen waren er vooraan helemaal niet voor Rea. De wereldkampioen trok meteen een indrukwekkend gat en reed soeverein naar zijn zestiende seizoenszege. Zijn voorsprong op Alvaro Bautista, die als tweede man over de meet kwam, bedroeg ditmaal twee seconden. Lowes wist Haslam daarachter af te houden voor de laatste podiumplek. Daarmee heeft de Brit P3 in het kampioenschap wel zo goed als veiliggesteld. Ook al omdat Van der Mark in het restant van de race wat wegzakte. De Nederlander zag Chaz Davies langszij komen en kon Ten Kate-piloot Loris Baz maar ternauwernood van het lijf houden. Van der Mark werd andermaal zesde en lijkt daarmee af te stevenen op P4 in het kampioenschap.

WSBK Qatar Superpole race - volledige uitslag: