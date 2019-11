WSBK Qatar: Rea wint tweede race, Van der Mark zevende

Bij de start leek Bautista even de eerste plek te pakken, nadat Rea vanaf pole was gestart. De wereldkampioen sloeg echter direct terug. Michael van der Mark, als zesde gestart, steeg al snel naar de derde positie, ten koste van onder andere teamgenoot Alex Lowes.

Van iets verder naar achteren kwam Davies opzetten. De Ducati-rijder reed eerst het groepje waar Van der Mark leidde voorbij en sloot vervolgens aan bij de voorste twee. Het Yamaha-duo Van der Mark en Lowes wist Kawasaki-rijders Leon Haslem en Toprak Razgatioglu weliswaar voor te blijven, maar kon totaal niet het tempo van de voorste drie bijbenen.

Halverwege drong Lowes weer aan bij Van der Mark en ging hij zijn teamgenoot voorbij. Even later waren de rollen echter weer omgedraaid. Zo ging het stuivertje wisselen even door, totdat Van der Mark zich gewonnen moest geven. Ook zag hij Razgatioglu en Eugene Laverty nog voorbij komen voor het einde van de wedstrijd.

Rea won, voor Davies en Bautista. Lowes Eindigde als vierde en verzekerde zich van de derde plek in de titelstrijd. Van der Mark eindigde als zevende en als vierde in het WK. Loris Baz, Haslam en Sandro Cortese maakten de top-tien compleet.

WSBK Qatar Race 2 - volledige uitslag:

Pos Rijder Ronden Tijd Verschil Interval Punten 1 Jonathan Rea 17 - 25 2 Chaz Davies 17 02.978 02.978 02.978 20 3 Alvaro Bautista 17 03.100 03.100 00.122 16

Nederlandse één-twee in SuperSport300

In het voorprogramma was er nog meer goed Nederlands nieuws. In de WorldSSP300-race won Scott Deroue, terwijl Koen Meuffels tweede werd op slechts 0.010 seconde. Ook voor de support-klasse was het de laatste wedstrijd van het seizoen. Deroue eindigde daarin als tweede.