WSBK Qatar: Rea wint eerste race, Van der Mark zesde

Jonathan Rea, die op pole-position stond, kwam bij de start van de race het snelste weg van de mannen vooraan. Achter hem sloot Alex Lowes aan, die vocht om de derde plek in het kampioenschap. Hij begon aan de race met slechts één puntje voor op Michael van der Mark.

Van der Mark begon aan de race vanaf de achtste plek en schoof door een valpartij van Tom Sykes en een inhaalactie op Alvaro Bautista vroeg op naar de zesde plek. Er was dus heel wat nodig om Lowes te verslaan, een onmogelijke missie zo bleek achteraf. Bautista ging na drie ronden weer terug voorbij aan de Nederlander. De Ducati-coureur haalde vervolgens Toprak Razgatlioglu in op het rechte stuk van start-finish. Het verschil tussen de Ducati Panigale V4 R en Kawasaki ZX-10R was pijnlijk duidelijk, met of zonder slipstream.

Met elf van de zeventien ronden te gaan schoof ook Sandro Cortese van de baan. Niet veel later viel Leandro Mercado ook uit toen zijn motor er plotseling mee ophield. Halfweg ontstond er een gevecht om de vijfde plek tussen Van der Mark, zijn toekomstige Yamaha-teamgenoot Razgatlioglu en Leon Haslam (Kawasaki). Het duurde niet lang voor ook Loriz Baz de aansluiting vond, waardoor plots vier mannen om de vijfde plek streden. Het gevecht werd uiteindelijk gewonnen door Haslam. Razgatlioglu schoot van de Qatarese baan af, rechtstreeks het grind in. Daarmee was zijn kans op de derde plek in het kampioenschap definitief verdwenen.

Niet ver voor hen reden Bautista en Chaz Davies. De Britse rijder was een maatje te groot voor de Spanjaard en kwam steeds dichter bij Rea en Lowes. In de slotfase van de race had hij het snelste tempo en klom hij redelijk eenvoudig langs de Yamaha van Lowes, om vervolgens de jacht op Rea te openen. De regerend vijfvoudig WSBK-kampioen moest een tandje bijzetten om Davies achter zich te houden. Dat wierp zijn vruchten af, want hij kon een klein gaatje slaan met de nummer twee. Dat marge was genoeg om een paar ronden voor de finish het wat veiliger aan te doen en de race te winnen. Lowes mocht als derde mee het podium op en vergrootte in de strijd voor de derde WK-plaats zijn voorsprong op Van der Mark tot zeven punten.