Rea pakt ook in Navarra pole, Razgatlioglu P8

Jonathan Rea was vrijdag al de te kloppen man na de eerste runs op het Spaanse circuit. De Engelsman klokte toen een tijd van 1.36.794, ruim sneller dan de rest van het WSBK-veld.

Zaterdagochtend was Rea dus opnieuw de snelste, maar dit keer verliep een en ander wat moeizamer. De zesvoudig wereldkampioen werd in de kwalificatie met nog twee minuten te gaan voorbijgestreefd door achtereenvolgens Chaz Davies, Andrea Locatelli en Tom Sykes. Met nog dertig seconden op de klok zette Ducati-coureur Scott Redding een tijd neer van 1.36.215, op dat moment goed voor de pole-position. Maar in de slotseconden van de sessie was het toch weer Rea die zijn hoofd koel hield en Redding met 0.093 seconden versloeg.

Sykes eindigde met zijn BMW op de derde stek, de laatste plaats op de eerste startrij. Daarachter staan op de tweede startrij Yamaha-rijder Locatelli, Ducatist Davies en Lucas Mahias op de Pucetti Kawasaki.

Alex Lowes werd zevende, terwijl Toprak Razgatlioglu een teleurstellende kwalificatie kende. De Turk was naar Navarra gekomen met slechts drie punten achterstand op Rea in het klassement, maar kon geen vuist maken en werd achtste. De top tien werd gecompleteerd door de GRT Yamaha van Garrett Gerloff en Michael van der Mark op de BMW.

Kwalificatie WSBK - Navarra